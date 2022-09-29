 

Экс-супруга Джеффа Безоса развелась со вторым мужем – школьным учителем

29.09.2022, 14:43, Разное
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Издание NY Times сообщает, что бывшая супруга миллиардера и основателя Amazon Джеффа Безоса, писательница Маккензи Скотт, подала на развод с мужем, школьным учителем Дэном Джуиттом, не дождавшись второй годовщины свадьбы. Женщина обратилась в суд штата Вашингтон в минувший понедельник. 

Дэн и МаккензиДжефф Безос и Маккензи

Теперь уже бывший муж не стал оспаривать разрыв и претендовать на многомиллиардное состояние Скотт, доставшееся ей от Безоса. Кстати, известно, что в браке он активно пользовался средствами жены, в основном отправляя деньги на благотворительность. За несколько дней до известий о разводе его имя было удалено из списка филантропов на сайте фонда Скотт.  Отметим, что Дэн Джуитт преподает в той же школе, которую окончили дети Скотт и Безоса — трое сыновей и приемная дочь.

Маккензи Скотт и Дэн Джуитт поженились в марте 2021 года с личного одобрения Безоса. Первым об этом эксклюзивно сообщило издание Wall Street Journal. С Джеффом Безосом писательница развелась в 2019 году после 25-ти лет брака. В качестве компенсации она получила состояние в размере 62 миллиардов долларов.


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