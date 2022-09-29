В сети появились новые портреты Аны де Армас в образе Мэрилин Монро

Накануне стриминговый гигант Netflix представил новый фильм о жизни и карьере легендарной Мэрилин “Блондинка” с Аной де Армас в главной роли. Одновременно с этим в сети появились новые кадры, на которых Ана перевоплотилась до неузнаваемости и стала точной копией кинодивы. Эти снимки сделал известный фотограф Грег Уильямс, в объективе которого побывали практически все звезды современного Голливуда. Локацией съемки стал трейлер, в котором актеры гримируются и переодеваются перед выходом на съемочную площадку.

Впрочем, несмотря на старания актрисы, картина пока не впечатлила ни критиков, ни зрителей, и набрала всего 50% положительных отзывов.

Напомним, что официальная премьера фильма состоялась в рамках 79-го Венецианского кинофестиваля в начале сентября — тогда киноленте аплодировали стоя 14 минут. Продюсером биографической драмы “Блондинка” выступил Брэд Питт, режиссером и сценаристом — Эндрю Доминик, а партнерами Аны де Армас по съемочной площадке стали Бобби Каннавале, Эдриан Броуди, Джулианна Николсон, Каспар Филлипсон, Тоби Хасс и Сара Пакстон.

В основу сценария картины лег бестселлер Джойс Кэрол Оутс с одноименным названием. Действие романа разворачивается 1950-1960-х годах и охватывает основные этапы становления Нормы Джин Бейкер, известной всему миру как Мэрилин Монро, в статусе иконы кинематографа XX века.