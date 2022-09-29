Надо просто поселить его в своем гардеробе: учимся одеваться максимально удобно осенью в шведским стиле лагом

Шведы — те люди, которые умеют наслаждаться счастьем в моменте. Они ценят простые радости в жизни, и это мировоззрение находит свое отображение даже в их имидже. Лагом — стиль одежды, который предполагает легкость, элегантность, простоту. Есть в нем что-то неуловимо-манящее, что точно не оставляет равнодушным.

Вот несколько секретов создания эффектных луков в шведском стиле лагом.

Удобство

Концепция предполагает использование тех вещей, которые удобно носить, которые не стесняют движений. В то же время это не означает, что изделия должны быть некрасивыми или старомодными. Выбирайте то, что в тренде, обращайте внимание на эстетику, но в то же время не забывайте о комфорте.

Например, этой осенью вы можете сочетать штаны или юбку на эластичной резинке на талии с рубашкой и с удобной обувью на низком ходу.

Важность цветов и принтов

Нередко мы поступаем следующим образом. В будние дни носим однотонную одежду нейтральных базовых оттенков. А уже когда предстоит выход в свет, тогда подбираем яркую одежду или изделия с незамысловатыми принтами.

Концепция стиля лагом предполагает другой образ мышления: нужно раскрасить серые будни. Почему каждый день не может быть праздничным? В связи с этим не одевайтесь скучно, уныло и мрачно. Выбирайте одежду с рисунком или ярких цветов, чтобы освежить любой образ.

Сочетание несочетаемого

Стиль лагом можно с уверенностью назвать жизнеутверждающим, веселым и оптимистичным. Возможно, некоторые луки кажутся причудливыми, но они наверняка придутся по душе тем, кто не любит скуку и однообразие.

Один из базовых принципов при создания образа в стиле лагом — это сочетать несочетаемые на первый взгляд вещи. Например, плиссированную юбку миди с водолазкой и рубашкой на пуговицах вместе с кроссовками. Или надеть летнюю длинную юбку из струящейся ткани с белыми колготами, элегантными ботфортами на каблуках и дутым укороченным пуховиком.

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Капсульный гардероб

Вам точно не подойдет стиль лагом, если вы склонны регулярно обновлять свой гардероб и избавляться от вещей из прошлых коллекций. Концепция шведского стиля предполагает создание капсульного гардероба «на века», где вещи подолгу не выходят из моды и прекрасно сочетаются между собой. Речь идет о джинсах, брюках прямого кроя, кардиганах, пиджаках, блейзерах, футболках и т.д.

Такой подход позволяет проявить заботу о спасении и сохранении окружающей среды, нашей планеты, избежать перерасхода и перепотребления. Если вы разделяете такую философию, тогда можете смело брать пример со шведов.

Модные аксессуары

Если брать только классические вещи вне моды и времени, то как же можно создавать трендовые образы? Все очень просто: для этого есть аксессуары. Например, те же солнцезащитные очки, сумочки, заколки, украшения и т. д. Каждый сезон актуальными становятся те или иные виды изделий. Вот ими-то вы и можете осовременнить любой свой лук.

Если очень нравится трендовая одежда – покупайте ее. Суть заключается в том, чтобы приобретать ровно столько, сколько вам нужно, в ограниченном количестве. То есть не менять весь гардероб каждый сезон, а просто добавлять по одной трендовой вещи.