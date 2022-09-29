 

Шер, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц, Stromae, Кайли Дженнер и Неймар на показе Balmain в Париже

29.09.2022, 13:20, Разное
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В этом сезоне дизайнеры определенно устроили соревнование на самую известную знаменитость, которая будет закрывать показ. Донателла Версаче выбрала Пэрис Хилтон, Доменико Дольче и Стефано Габбана после скандала с “самой дешевой семьей в мире” (именно так дизайнеры назвали семейство Кардашьян) предложили Ким сотрудничество, а Оливье Рустен сделал ставку на Шер и не прогадал. 

76-летняя американская певица и актриса появилась в начале показа на огромном экране в виде голограммы, представив сумку из новой коллекции, а в финале дефиле уже лично вышла на подиум в латексном комбинезоне с глубоким декольте и полусапогах на массивной платформе. Вместе с креативным директором бренда она закрыла показ Balmain SS 2023 под свою же песню Strong Enough и бурные овации.

Кайли ДженнерБруклин Бекхэм и Никола Пельтц

На презентацию новой коллекции Оливье Рустен пригласил множество звезд, французских и не только: на мероприятие пришли футболист Неймар, певец Stromae с супругой Корали Барбье, Кайли Дженнер, Кьяра Ферраньи, Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц. А на подиуме, среди прочих, можно было узнать моделей Прешес Ли, Кристен Макменами, Эшли Грэм.

В этот раз дом Balmain решил создать коллекцию с акцентом на экологичности. По словам дизайнера, для создания одежды он использовал ткани из переработанной бумаги и банановых листьев. Оливье утверждает, что главное в его новой коллекции вовсе не красота, а осознанный подход к моде.

Мы все знаем, как стремительно меняется климат. Не вижу смысла думать, будут ли наши брюки с высокой или низкой талией на фоне глобальной катастрофы, — добавил Рустен.

Оливье Рустен и НеймарШер и Оливье РустенStromae и Корали БарбьеПрешес ЛиКьяра ФерраньиКристен МакменамиОливье Рустен и Кайли ДженнерЭшли ГрэмStromae


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