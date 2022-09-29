 

Как Барби: Николь Шерзингер кардинально сменила имидж

29.09.2022, 13:20, Разное
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44-летняя солистка Pussycat Dolls Николь Шерзингер славится любовью к переменам во внешности: в свое время она была блондинкой, брюнеткой, рыженькой и даже зеленоволосой. Накануне она удивила поклонников новым образом – в эфире нового эпизода телешоу The Masked Singer, где она уже не первый сезон выполняет роль одного из членов жюри, певица появилась я ярко-розовыми волосами. Кстати, новый цвет отлично контрастировал с переливающимся синим костюмом звезды.

Кстати, на одном из фото, опубликованных на странице певицы, Николь позирует вместе с участниками Blue Man Group. Это музыкальный коллектив из Нью-Йорка, выступление которого сопровождается разного рода представлениями в сценическом образе “синих инопланетян”.

Напомним, что в начале апреля Николь объявила о старте нового этапа карьеры и призналась, что хочет стать “новой Шер”. А в июле она отметила 44-летие на Ибице в компании бойфренда Тома Эванса. Последний раз на публике Шерзингер появилась неделю назад среди гостей показа BOSS в Милане.

Напомним, что Николь Шерзингер получила мировую славу, когда стала солисткой женского коллектива The Pussycat Dolls. В его составе певица выступала с 2003 по 2010 год. После ее ухода группа развалилась. С 2019 года коллектив снова выступает в обновленном составе, Николь иногда выступает вместе с другими девушками.


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