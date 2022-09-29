Спутниковые снимки и перехват разговоров – Die Zeit выяснила, как немецкая разведка помогает Украине

Федеральная разведывательная служба Германии предоставляет украинской армии спутниковые снимки, данные радиоперехватов и телефонных разговоров, пишет Die Zeit. При этом издание отмечает, что немецкая разведка действует куда менее активно, чем американская и британская: кроме того, она не передаёт Украине данные в режиме реального времени.



AP

В самом начале украинского кризиса, говоря о помощи, предоставляемой Берлином Киеву, канцлер ФРГ Олаф Шольц перечислил «ПЗРК, боеприпасы, транспортные средства и материалы», пишет Die Zeit. Однако Шольц не упомянул одну важную деталь, отмечает издание, ссылаясь на собственные сведения.

Как пишет Die Zeit, Германия поставляет Украине не только вооружения, но и разведывательные данные. За сбор информации отвечает федеральная разведывательная служба Германии, которая опирается на спутниковые снимки, перехваченные радиообмены и разговоры по мобильным телефонам.

Die Zeit отмечает, что немецкая разведывательная служба нарастила контакты с украинской стороной за несколько месяцев до начала конфликта. Незадолго до начала кризиса глава немецкой разведки Бруно Каль встретился со своим украинским коллегой на полях Мюнхенской конференции, а в день начала спецоперации Каль находился в Киеве. Кроме того, резидент немецкой разведки, покинувший Украину в начале конфликта, был одним из первых немцев, вернувшихся в Киев.

Пока неясно, каковы могут быть политические последствия от передачи Украине разведданных, пишет Die Zeit. Позиция Шольца с самого начала была такова, чтобы «сделать всё, ради того, чтобы избежать прямой военной конфронтации между НАТО и ядерной сверхдержавой, такой как Россия». При этом сам Шольц понимает, что чёткого правила, когда страна становится стороной конфликта, нет, отмечает издание. В федеральной разведывательной службе Германии ещё в мае отметили, что, согласно международному праву, передача данных не делает страну стороной конфликта.

Как отмечает Die Zeit, Германия не является единственной страной, предоставляющей Украине разведданные: США и Великобритания делают это намного активнее. При этом американские спецслужбы временами передают Украине данные в режиме реального времени: немецкая разведка так далеко не заходила, пишет издание. Федеральная разведывательная служба Германии временами поставляет Украине спутниковые снимки или текстовые данные, однако все они приходят с задержкой в несколько дней. Такие данные могут быть полезны для украинской армии в ходе планирования операций.

При этом в Берлине отмечают, что РФ уже давно знает о факте передачи информации Украине немецкой разведкой. Несмотря на это, канцлер Шольц не заявляет об этом публично.