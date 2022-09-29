Мнение: Главная причина стрельбы в школах

Сергей Кравцов, министр просвещения России, предложил «навести порядок» с компьютерными играми. Речь шла про психопата, который напал на школу в Ижевске — как объяснил министр, убийца играл в компьютерные игры, что, видимо, и подтолкнуло его к преступлению (ссылка).

Лично я полагаю, что причина подобных трагедий хорошо известна — просто про неё не принято говорить вслух. Эта причина — пропаганда массовых расстрелов, которая активно ведётся в нашем инфополе двумя группами злодеев.

Первая группа злодеев, меньшая, это американские структуры. Там работают русскоязычные иностранцы, которые через интернет и по телефону пытаются создавать в России что-то вроде террористических ячеек. Одних побуждают поджигать военкоматы, других — устраивать массовые убийства. Так как США выделяет на такую работу огромные бюджеты, некоторый результат есть. Вот типичный пример — пожилую женщину заболтали по телефону и убедили поджечь машину сотрудника Генштаба, чтобы «помочь российским военным» (ссылка).

Вторая группа злодеев, значительно большая и влиятельная, называется «российские СМИ». Каждый раз, когда в России или за рубежом происходит массовое убийство, журналисты начинают масштабную рекламную кампанию. Дескать, смотри психопат, делай, как мы показываем: бери ружьё, иди в школу и мсти. Вот тебе подробный план действий, а когда ты приведёшь его в исполнение, мы обещаем сделать тебя самым известным человеком в стране.

Напомню, в СССР терактов было на порядок меньше, и носили они иной характер. Советским журналистам запрещали вести пропаганду терроризма, так что психопаты не знали, что «так можно», а политические террористы не видели смысла погибать просто так, без гарантированной рекламы в СМИ.

Министр просвещения вообще не имеет отношения проблеме нападений на школы. Наш министр, кажется, застрял где-то далеко в прошлом, но это совсем другая история. Тут работа не для педагогов, а для политиков и силовиков.

В Уголовном кодексе есть статья 205.2: Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.

Чтобы резко снизить количество нападений на школы, достаточно просто воспользоваться этим инструментом — привлекать к ответственности журналистов и редакторов СМИ, которые выдают в эфир репортажи про терроризм. Обывателю такая информация не нужна, она только бьёт по его психике, нанося серьёзный вред здоровью. Для профессионалов же можно положить информацию в труднодоступное место — в архивы, доступные по платной подписке, например.

Сейчас про трагедию в Ижевске волей-неволей узнали все 150 миллионов россиян. Если бы данные о ней положили в архив, доступный за 1000 рублей в месяц, информацию прочли бы только несколько тысяч исследователей и криминалистов, подписанных на этот архив, и закон больших чисел подсказывает, что опасных психопатов среди них не было бы.