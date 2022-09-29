Скандалы: «Забудь меня, военкомат!»

Черная магия наживается на мобилизации

В ассортименте магазина товаров для поклонников эзотерики в Тюмени появились свечи «Забудь меня, военкомат!», которые, как утверждается в сопроводительной информации, помогут избежать призыва в рамках частичной мобилизации. Объявление вывешено на сайте магазина, сообщает Ura.ru. «Свеча «Забудь меня, военкомат!». Свеча позволяет жить комфортно, без призыва на службу, так дело затеряется», — говорится в описании товара.

Там также указано, что свеча, стоимость которой составляет 750 рублей, притягивает в жизнь благоприятные обстоятельства и нужные ситуации.

«Механизм воздействия» таков: при сжигании свечи сотрудники военкомата якобы должны забыть о потенциальном призывнике.

Между тем «Новые Известия» выяснили, что подобные свечи находятся в продаже уже не первый год.

«Защита-морок «Забудь меня, военкомат!», кредитор и др. «нехорошие» инстанции», — говорится в рекламном объявлении одного из сайтов, посвящённых чёрной магии.«Очень давно, в 2006 году я занималась на рунных курсах, и там составила совместно с учителем формулу, чтобы сына не забрали в армию. Он бросил университет и военкомат (оказался) тут как тут. Врачи знакомые нашли у него скрытое заболевание. Дали отсрочку на полгода. А далее, военкомат пообещал, что каждые полгода на комиссию. После активации формулы, недели через три четыре, позвонили из военкомата, пригласили сына, выдали военный билет и больше ни разу не потревожили. Сыну в этом году исполнилось 27 лет», — приводятся на сайте слова некой Филомены.

Оригинал материала: “Новые Известия”