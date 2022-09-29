 

Звезда сериала “Сладкая жизнь” Мария Шумакова вышла замуж

29.09.2022, 11:55, Разное
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Одна из героинь сентябрьского номера HELLO!, актриса Мария Шумакова вышла замуж! Ее избранником стал 31-летний Слава Гусев, с которым до свадьбы она встречалась полтора года. О Гусеве известно немного – в середине 2010-х он работал специалистом по связям с общественностью в Comedy Club Production, родился в Подмосковье.

Сегодня утром 33-летняя актриса опубликовала на своей странице в социальной сети несколько кадров с церемонии и написала:

Поженились мы со Славой) Спасибо за фото доброму другу.

Судя по геолокации, бракосочетание состоялось в парке Коломенское в Москве. Под венец Мария пошла в кремовом платье-пальто и коричневых туфлях-лодочах. Жених же выбрал неформальный костюм из черной рубашки с V-образным вырезом и черных брюк-клеш.

В этом месяце Мария Шумакова дала большое интервью нашему журналу, скорее, это получился рассказ от первого лица. Вот что актриса говорила о своей позиции к романтическим отношениям:

Я не из тех, кто в отношения прыгает как в омут с головой. Для меня важно трезво увидеть происходящее, ответить на главный вопрос: как я себя чувствую с этим мужчиной? Поэтому, наверное, отношения с моим молодым человеком Славой у меня сложились не сразу — мы знакомы 8 лет, а вместе только полтора года. Как и у любой пары, у нас бывают сложности, ведь я человек эмоциональный, но от него всегда чувствую поддержку — пожалуй, это одно из главных качеств в мужчине для меня. Чувство защищенности, тепла, взаимного интереса по всем сферам — от сексуальной до интеллектуальной. Такое комбо — редкость. Стараюсь ценить.

Ранее звезда сериала “Сладкая жизнь” встречалась с предпринимателем Артемом Дертевым.


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