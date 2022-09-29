 

Звезды “Секса в большом городе” Михаил Барышников и Кристин Дэвис, Джулия Фокс и другие на гала-вечере New York City Ballet

29.09.2022, 11:55, Разное
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Накануне в театре нью-йоркского Линкольн-центра прошел традиционный гала-вечер New York City Ballet, билеты на который знаменитости раскупают задолго до самого мероприятия. В этом году своим присутствием ковровую дорожку осветили звезды сериала “Секс в большом городе” – актриса Кристин Дэвис и артист балета Михаил Барышников с супругой Лизой Райнхарт (напомним, он сыграл в шестом сезоне культого сериала возлюбленного Кэрри Брэдшоу – художника Александра Петровского). Также на мероприятии были замечены актриса Джулия Фокс, исполнительница и телеведущая Куин Латифа (Queen Latifah), икона стиля, актер и певец Билли Портер, актриса “Игры престолов” Гвендолин Кристи и другие селебрити.

Примечательно, что на мероприятии не смогла присутствовать виде-президент NYCB и еще одна звезда “Секса в большом городе” Сара Джессика Паркер — в последнюю минуту по семейным обстоятельствам ей пришлось отменить выход. По словам очевидцев, она уже прибыла в Линкольн-центр, когда ей пришлось срочно ехать обратно. Что конкретно случилось в семье Сары Джессики — пока неизвестно. 

Напомним, в начале недели она появилась на премьере своего нового фильма “Фокус-покус” вместе с мужем Мэттью Бродериком и двумя дочками. 

Михаил Барышников с супругойКристин ДэвисДжулия ФоксQueen LatifahБилли ПортерГвендолин Кристи


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