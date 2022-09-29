«Американка», резинка на талии и разноцветный принт: удобные и стильные осенние модели вязанных макси-юбок

Осень — это не время отказываться от юбок. Просто изделия из легких струящихся тканей лучше заменить на вещи из более плотных материалов для утепления. Вот, какие юбки будут в моде в этом сезоне.

С резинкой на талии

Этой осенью делайте ставку на удобство и практичность. Долой изделия с замочками: отдавайте предпочтение юбкам с эластичной резинкой на талии.

Это могут быть как вязанные трикотажные изделия, так и пышные юбки-«американки» из фатина (вписываются в концепцию многослойных образов, их можно сочетать с леггинсами и даже джинсами).

С разрезами

Трикотажная юбка не стесняет движений. Однако вы все равно можете выбрать то изделие, где есть разрезы для удобства передвижения.

Разрезы могут быть, где угодно. Например, спереди. Кстати, в данном контексте можете выбрать юбку из чуть сжатой ткани. Сочетайте ее в комплекте с удлиненным блейзером.

Либо разрезы могут быть по бокам снизу. Такие юбки лучше всего брать длины миди и сочетать их со спортивной обувью.

Высокая талия

Изделие из какого материала вы бы не выбрали, останавливайтесь на фасоне с высокой талией. Во-первых, такие юбки однозначно стройнят и делают ноги длиннее.

Во-вторых, именно такой фасон в моде в нынешнем осеннем сезоне. И неважно, какой длины будет ваша юбка: мини, миди или макси.

Разноцветный принт

Вы не обязательно должны останавливать выбор на однотонной юбке нейтрального цвета. Освежите образ с помощью изделия с принтом.

Актуальными являются геометрические и растительные узоры, а также юбки с переходом из одного цвета в другой. Их можно сочетать в одном наряде с однотонными вещами.

С запахом

Если вы хотите сделать акцент на женственности, получить соблазнительный образ, тогда рассмотрите юбку с запахом. При ходьбе будет красиво обнажаться ножка.

Если смелые и дерзкие образы вас не смущают, тогда присмотритесь к юбке с разрезом в районе бедра.