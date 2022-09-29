Одежда в школьном стиле станет трендом для взрослых осенью этого года: правила и секреты создания модных образов

В сегодняшние непростые времена большинству из нас так хочется вернуться в те беззаботные времена, когда самой большой проблемой была подготовка или сдача экзаменов. Возможно, именно таким настроем и обусловлено возрождение тренда девяностых — стиля преппи.

Концепция предполагает использование одежды в школьном стиле тем, кто уже давно завершил обучение. Нюанс лишь в том, как гармонично интегрировать такие вещи в свой образ взрослой женщине. Вдохновляемся эффектными луками и рассматриваем секреты создания оригинальных луков.

Мини-юбка и рубашка

Начнем с самого простого. Помните правило создания школьных образов? Черный низ и белый верх. Вот по этой формуле и составляем наряды. Беспроигрышный комплект в школьном стиле — это светлая блуза на пуговицах и короткая юбка с высокой посадкой. Наряд эффектно дополнят черные лоферы с белыми носками или гольфами и сумочка правильной геометрической формы среднего размера. А чтобы вас ненароком не перепутали со школьницей, добавьте немного небрежности в образ, надев блузу оверсайз и черную майку под низ (чтобы можно было расстегнуть пуговицы на кофте).

Галстук и пиджак

Еще один удачный вариант для создания образа в стиле преппи — это плиссированная мини-юбка, рубашка (на сей раз аккуратно застегнутая и заправленная в юбку) и укороченный пиджак оверсайз. А теперь финальный штрих, который сделает образ эффектным: мужской галстук. Именно данный аксессуар здесь как нельзя уместен. Он добавит нотку строгости и элегантности.

Юбка и блейзер оверсайз

Очень простой образ как для воспроизведения, но весьма эффектный. Оставляем ту же короткую мини-юбку, рубашку на пуговицах с длинными рукавами, манжетами, а сверху надеваем блейзер или пиджак оверсайз, который будет длиннее юбки.

Из обуви можно выбрать не лоферы, а кроссовки на тракторной подошве.

Многослойность

Разновидностей образов в стиле преппи много. Можно использовать как минимализм, так и многослойность. Второй вариант предпочтительнее для очень худеньких девушек, которые хотели бы добавить чуть больше объема.

Сделать это просто. Сочетайте в одном луке мини-юбку, рубашку оверсайз и вязаный жилет. Получится несколько небрежно, зато стильно, модно и современно. Дополните образ трендовыми в этом сезоне резиновыми сапогами с широким голенищем.

Тренч без рукавов и платье миди

Если вам не слишком импонируют образы с ультракороткими юбками, тогда вам точно понравится этот вариант лука. Речь идет о том, чтобы в одном наряде сочетать длинное трикотажное платье-миди и удлиненный тренч без рукавов. Не замерзнуть в прохладную погоду помогут полуботинки. Рассмотрите вариант челси. Такая обувь нынче в моде.

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При желании и по возможности можете создать монохромный лук, скомбинировав изделия одного цвета, но разных оттенков.

Шорты и свитер

Альтернатива юбке — свободные удлиненные шорты, который на первый взгляд смотрятся как юбка. Их можно сочетать со свитером. Изюминкой образа станет белый воротничок — часть старой школьной формы.

Дополните лук ботинками и носками или гольфами. Если вам нравится эпатировать, обратите внимание на трендовые в этом сезоне ботинки на высоком толстом каблуке и платформе.

Костюм-тройка

В концепцию стиля преппи вписываются уже готовые брючные костюмы. Например, те, которые состоят из брюк прямого кроя, жилета и пиджака. А чтобы образ получился в школьной стилистике, выберите вещи с принтом в клетку. Если хотите подчеркнуть концепцию преппи, используйте галстук в качестве стильного аксессуара.

Пальто и палаццо

Укороченные брюки палаццо в сочетании с пальто — это один из традиционных образов в офисно-деловом стиле. Добавить концепцию преппи можно с помощью вещи в клетку. Пусть это будет верхняя одежда. Также вместо элегантной обуви на каблуках выберите обувь на низком ходу. Подойдут те же лоферы или мокасины.

Джинсы и блейзер оверсайз

Ненавязчивый, но современный и стильный лук можно создать с помощью вещей из капсульного гардероба. Речь идет о джинсах прямого кроя и блейзере оверсайз. Под низ лучше всего надеть лаконичную белую или серую футболку. Сделать лук неформальным, в стиле преппи, помогут аксессуары. Если вы считаете галстук не совсем уместным в данном контексте (хотя он допускается), остановите выбор на высоких классических кедах.