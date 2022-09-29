 

На журфаке МГУ появится специальность «Думскроллинг и военная аналитика»

29.09.2022, 11:33, Разное
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Декан факультета журналистики МГУ объявил о создании кафедры думскроллинга и военной аналитики, которая будет выпускать квалифицированных специалистов по чтению и интерпретации новостных лент в период военных действий.

Выпускники кафедры смогут квалифицированно объяснить причины ошибок Генерального штаба, военно-политического руководства страны и других ведомств, а также разъяснить читателю негативные последствия тех или иных событий. По данным Минцифры, в настоящее время думскроллингом в России занимается свыше 30 процентов населения, причём 11 процентов делают это на регулярной основе.

Квалифицированных специалистов по этой специальности в стране не хватает, отмечают в ведомстве. Также высоким спросом требуются специалисты по чтению и распространению сообщений украинских, латвийских и польских каналов, рассказывающих о ситуации на Украине, в Дагестане и Якутии. Средняя зарплата специалиста по думскроллингу с дипломом может начинаться от 170 тыс. рублей, уверены в МГУ.

– Сейчас распространён непрофессиональный, любительский, так сказать, думскроллинг. Но ведь когда человек занимается этим, не имея соответствующей профессиональной и психологической подготовки, у него может сложиться излишне оптимистичная картина происходящего, – говорит ректор МГУ Виктор Садовничий. – Чтобы не пропустить ни одной тревожной новости и выявить все негативные последствия, необходимо обладать специальными знаниями. Уверен, через 5-7 лет Россия станет мировым лидером в думскроллинге и военной аналитике.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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