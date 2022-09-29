 

Пасечник прибыл в Москву для оформления вхождения ЛНР в состав России

29.09.2022, 11:30, Новости дня
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что уже прибыл в Москву для завершения юридической процедуры вхождения республики в состав России.

«Уже нахожусь в Москве», – передает ТАСС его слова.

Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта Федерации.

Также глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после получения протоколов от Центризбиркома в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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