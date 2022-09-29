Пасечник прибыл в Москву для оформления вхождения ЛНР в состав России
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Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник сообщил, что уже прибыл в Москву для завершения юридической процедуры вхождения республики в состав России.
«Уже нахожусь в Москве», – передает ТАСС его слова.
Ранее глава Луганской народной республики Леонид Пасечник обратился к Путину с просьбой рассмотреть вопрос о вхождении республики в состав РФ на правах субъекта Федерации.
Также глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что после получения протоколов от Центризбиркома в ближайшее время направится в Москву с итоговыми протоколами референдума о вступлении в состав России.
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