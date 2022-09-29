При обстреле колонны с беженцами погибли 30 человек в Харьковской области

По предварительным данным порядка 30 человек, в том числе дети, погибли при обстреле колонны с беженцами в Харьковской области со стороны украинских военных, сообщил глава представительства Луганской народной республики в РФ Родион Мирошник в эфире канала «Россия-24».

«По предварительным данным, под обстрелом колонны погибли порядка 30 человек, в том числе дети», – передает РИА «Новости» его слова.

Мирошник добавил, что их тела не могут вывезти экстренные службы ЛНР из-за постоянных обстрелов.

По информации главы представительства ЛНР, колонну беженцев выследили с помощью квадрокоптеров.

«Они спонтанно собрались в колонну, которая двигалась в нашу сторону, в сторону Луганской Народной Республики то ли для транзита, то ли для того, чтобы добраться до мест временного размещения… Колонну выследили на квадрокоптерах, и они была обстреляна из артиллерии», – сказал он.

Мирошник добавил, что поток людей, выезжающих из Харьковской области в сторону России, в последние дни вырос.

«Сейчас, после того, как начались активные боевые действия на территории Харьковской области, то количество людей, которые либо выезжают в сторону Белгородской области России, или едут через нашу территорию, увеличилось», – заключил он.

О происшествии стало известно после того, как военные медики эвакуировали в Луганск ребенка, раненного в районе Купянска в Харьковской области. Тогда же поступила информация о том, что семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами.

—