Все любовники у гроба: под видом похорон Моисеева в Москве пройдет гей-парад

В 1991 году 37-летний Борис Моисеев впервые заявил журналистам, что впадинкам женщин предпочитает выпуклости мужчин. “Я подумал, что все уже позади, мне казалось, что публика готова. Но я ошибся, причем жестоко”, – пояснял позже артист.

Он, вероятно, говорил про 121-ю статью УК РСФСР 1960 года, которая гласила: “Половое сношение мужчины с мужчиной (мужеложство) наказывается лишением свободы на срок до пяти лет. Мужеложство, совершенное с применением физического насилия, угроз, или в отношении несовершеннолетнего, либо с использованием зависимого положения потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до восьми лет”. В 1930—1980-х по ней ежегодно осуждались и отправлялись в тюрьмы и лагеря около 1000 мужчин. Часть 1 статьи 121 была исключена из Уголовного кодекса только 27 мая 1993 года и мужеложство, как таковое, перестало быть составом преступления в России.

Борис Моисеев возвел гей-эстетику в культ и в 1998-м в дуэте с Николаем Трубачом спел гей-гимн “Голубая Луна”. Он выходил на сцену в чулках, ярких лосинах, платьях и женских купальниках, садился на колени мужчин в зале, закидывая им ноги на плечи под хит “С нами Бог” и чмокая в щечку.

“Да, это мой цвет. Ну и что? Я по канавам не прячусь, а тусуюсь с интересными людьми. Я никогда не скрывал своей ориентации и в прошлом часто за это получал”, – заявил Моисеев в 2005 году.

Хотя о его личной жизни было известно не так много. Сам он часто вспоминал лишь свой первый гомосексуальный опыт, который случился еще во времена правления Брежнева, когда Моисеев жил в Каунасе: “Вдруг появляется молодой дядька, и это была моя первая любовь. Может, я никогда не был бы геем, но это была настоящая любовь! Он приехал ко мне с гастролей в Париж и привез роскошное кашне. Начался безумный роман! Это был первый человек, который мне сказал: “Ты такой красивый! У тебя такие мозги!”

В любовники эпатажного певца приписывали и Нильда Фернандеса, с которым Боря записал две песни – “Когда забудешь ты меня” и “Боль разлуки”. Когда сладкоголосый французский шансонье в возрасте 61-года скоропостижно скончается, Боря будет рыдать всю ночь и говорить, что ему хочется кричать от боли.

Многие любовники певца уже ждут его на том свете. “Иных уж нет; а те далече”, – как писал Пушкин в “Евгении Онегине”. Здравствующие же наверняка соберутся у гроба певца, чтобы в последний раз наградить крошку Борю горячим поцелуем. Поэтому официально запрещенный в Москве гей-парад вполне может случиться на похоронах Моисеева.