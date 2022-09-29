Володин рассказал о законах, вступающих в силу в октябре
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Поправки упростят производство жизненно необходимых лекарств. Компоненты будут оперативно поступать отечественным фармацевтическим предприятиям.
“Благодаря чему они смогут быстрее обеспечивать наших граждан необходимыми препаратами”, – цитирует Володина пресс-служба Государственной Думы.
С октября вступают в силу законы, которые касаются устойчивого функционирования бизнеса в условиях санкций. Новые нормы затрагивают транспортный комплекс и участников госзакупок, попавших под ограничения.
Правительство сможет включать подсанкционных участников госзакупок в перечень заказчиков, в отношении которые применяются закрытые конкурентные способы определения поставщиков. Это правило также будет касаться закупок инновационной, высокотехнологичной продукции и лекарственных средств.
С 1 октября вступит в силу закон о ежемесячной доплате к пенсии в размере 15,5% для участников Великой Отечественной войны и членов их семей.
Еще одна норма разрешает предъявлять водительские права в электронном виде. Сервис запустят через приложение “Госуслуги Авто”.
Ранее депутаты приняли законы о гарантиях для военнослужащих. Для них сохраняются рабочие места, появляется возможность воспользоваться кредитными каникулами, отменяются пени за просроченные платежи по услугам ЖКХ.
Напомним, что 13 сентября Госдума открыла осеннюю сессию. Приоритетами в работе депутатского корпуса станут проект бюджета на 2023-2025 годы, вопросы развития транспорта и защита традиционных ценностей.
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