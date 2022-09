Мнение: Же не манж па сис жур

Разговорник для уехавших – от великой Кати Пебел (она преподает английский по интернету)

I left Russia for good.

Я уехал из России навсегда.

I left Russia because I don’t want to be drafted.

Я уехал из России, потому что не хочу, чтобы меня призвали.

I’m against war.

Я против войны.

I don’t want to die.

Я не хочу умирать.

I want to be free to choose.

Я хочу свободно выбирать.

I’m looking for a place to live.

Я ищу жилье.

I need affordable housing.

Мне нужно доступное жилье

Unfortunately, I don’t have a health insurance.

К сожалению, у меня нет медицинской страховки.

I need to get a health insurance.

Мне нужно получить медицинскую страховку.

It’s too expensive for me.

Это слишком дорого для меня.

Do you have a cheaper option?

Есть ли у вас вариант подешевле? (КАТЯ).

Определенно не хватает классического:

Dear sir, I am hungry for six days!