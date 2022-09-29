“Маркетинг – фабрика по производству эмоций”: Анастасия Рахманинова о многозадачности, хайпе и моде на коллаборации

Почему вы выбрали именно ресторанный маркетинг?

Как думают мои друзья, потому что “люблю вкусно поесть”. Шутка. На самом деле, это вышло случайно. По окончании института несколько лет работала в fashion-маркетинге в Лондоне. После переезда в Москву позвали в агентство, специализирующееся именно в этом сегменте, и я полюбила ресторанный бизнес. Несмотря на то, что здесь все построено на базовых принципах маркетинга, в ресторанной сфере внедрять креативы получается гораздо быстрее, чем в крупных компаниях. А меню и интерьер можно использовать как маркетинговые инструменты.

Анастасия Рахманинова

Как вы считаете, может ли один человек охватывать все направления маркетинга проекта или тут важна команда людей?

Команда важна везде. Нельзя ожидать, что человек, у которого развито креативное мышление, будет при этом отличаться в операционном маркетинге, организации мероприятий или PR. Такие люди, определенно, есть, но для общей производительности лучше распределять задачи в команде по блокам. В этом случае эффективность выше, а риск выгорания – меньше.

Есть ли у вас секрет успешного запуска проекта и в чем он выражается?

В чек-листах, планировании и команде. Каждый проект требует подготовки, стратегии и правильного планирования каждого этапа. Для подходящего креатива и стратегии важно время. Поэтому основное, что нужно сделать перед запуском проекта – это правильно спланировать ресурсы команды и выстроить задачи по каждому направления: от дизайна до PR.

Ресторан “Хорошая девочка”

Почему, по вашему мнению, в последнее время рестораны все чаще устраивают коллаборации с брендами других категорий?

Сейчас бренды объединяются, чтобы получить выгоду и решить свои задачи. Для кого-то это может быть ради повышения узнаваемости, создания инфоповода, для других – это укрепление связи со своей аудиторией или выход на новую, выстраивание эмоциональной связи с клиентом. При правильной идее, цели и партнере с необходимой проекту целевой аудиторией – это win-win для каждой стороны. Главное, делать все не для галочки, чтобы показать “какую-то активность”.

Можно ли назвать продажу Bulldozer Group и создание Alba Group хайпом – или это необходимость новой реальности?

Это точно не хайп, хотя многие так считают. У нас действительно новые акционеры. Компания, правда, никак не поменялась внутри и в управленческом составе, просто Александр Орлов решил развивать проекты в других странах. Аlba Group же будет масштабироваться в России.

Ресторан “Юг 22”

Какие проекты новой компании вы планируете открывать в 2022-2023 году?

У Alba Group будет очень много всего в ближайшее время. Запланированы открытия проектов как в Москве, так и в других городах. В этом году откроется в ноябре паназиатский ресторан “Б12” на Малой Никитской, где шефом будет Олег Шин. Затем – японский UNI на Малой Бронной и красивый видовой проект NEBO в Самаре. Помимо этого, в столице еще открылся масштабный банный комплекс “Жар-птица”. А в 2023 году “Хорошая девочка” поедет в Казань: там откроется второй ресторан под этим брендом. Также в первой половине следующего года в Москве появятся греческий ресторан “Пафос”, испанский ресторан и еще загородный комплекс.

Как бы вы охарактеризовали современный ресторанный рынок России?

Как довольно бурный. Несмотря на риски и общие страхи, сейчас рестораны продолжают стремительно открываться с разными интересными концепциями, причем как в Москве, так и регионах. Выделяться, правда, становится все тяжелее, поэтому при открытии проектов важно думать о создании дополнительных новых эмоций для гостей во всех точках контакта.

Ресторан Loulou