Ушел из жизни автор хита “Gangsta’s Paradise” рэпер Coolio

Американский рэпер Кулио, исполнитель бессмертного хита “Gangsta’s Paradise”, скончался на 60-м году жизни в Лос-Анджелесе, Калифорния — об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на менеджера музыканта. Предполагается, что причиной смерти артиста стала остановка сердца. Кулио находился в гостях у друзей и решил принять ванну — когда он не вернулся к столу, его приятели забили тревогу.

Напомним, что Кулио (Coolio) — настоящее имя Артис Леон Айви-младший — прославился на весь мир в 1995 году, когда выпустил песню “Gangsta’s Paradise” в качестве саундтрека к фильму “Опасные умы”. В 1996 году за эту композицию музыкант был удостоен премии “Грэмми”.

Отметим, что рэпер скончался всего через несколько дней после того, как последний раз вышел на связь с подписчиками и отчитался о концерте в Техасе. У Кулио осталось шестеро детей от бывшей супруги Джозефы Салинас, с которой он развелся в 2000 году.