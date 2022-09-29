 

Ушел из жизни автор хита “Gangsta’s Paradise” рэпер Coolio

29.09.2022, 10:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Американский рэпер Кулио, исполнитель бессмертного хита “Gangsta’s Paradise”, скончался на 60-м году жизни в Лос-Анджелесе, Калифорния — об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на менеджера музыканта. Предполагается, что причиной смерти артиста стала остановка сердца. Кулио находился в гостях у друзей и решил принять ванну — когда он не вернулся к столу, его приятели забили тревогу. 

Напомним, что Кулио (Coolio) — настоящее имя Артис Леон Айви-младший — прославился на весь мир в 1995 году, когда выпустил песню “Gangsta’s Paradise” в качестве саундтрека к фильму “Опасные умы”. В 1996 году за эту композицию музыкант был удостоен премии “Грэмми”.

Отметим, что рэпер скончался всего через несколько дней после того, как последний раз вышел на связь с подписчиками и отчитался о концерте в Техасе. У Кулио осталось шестеро детей от бывшей супруги Джозефы Салинас, с которой он развелся в 2000 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.05.21 / Взошли на трон: как Шарлотта Казираги, Китти Спенсер и Беатрис Борромео стали амбассадорами Домов моды

05.05.22 / Дофаминовая одежда как модный тренд 2022: тенденции и правила выбора нарядов, поднимающих настроение

09.08.22 / Мнение: Медведев порадовал Европу?

26.01.22 / Англичанин, который весил 165 килограммов, похудел и раскрыл секрет успеха

10.08.22 / ERR – эстонским студентам придётся конкурировать с украинскими беженцами за более дешёвое съёмное жильё

29.11.21 / Нюта Федермессер: «Мы все могли надолго сесть в тюрьму»

23.08.21 / Проявите творческий подход на кухне: как спасти продукты, которые вы обычно выбрасываете (рабочие лайфхаки)

25.07.22 / 69 процентов американцев боятся, что события на Украине приведут к ядерной войне

10.12.21 / Мнение: Новая провокация в Керченском проливе

17.06.21 / Любовный треугольник: бывший возлюбленный принцессы Анны и герцогини Камиллы посетил королевские скачки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика