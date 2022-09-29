Правильно сказала – Личное мнение

Вот от кого мало кто ожидал мудрых слов, так от Розы Сябитовны. Напарница Ларисы Гузеевны выдала, что 60 — это прекрасный возраст.



Фото: Соцсети

«Сейчас, я в том прекрасном возрасте, когда жить проще, а выбор ресурсов точнее. Планирую не события, а внутренние впечатления и состояния».

Непонятно, где она вычитала, или сама придумала, но заявление заслуживает внимания.

В возрасте уже не стоит думать о ерунде. Как покороче найти юбку, как сразить кого-то там наповал своим видом. Привлекательность сменяется элегантностью. На противоположный пол можно смотреть уже просто как на друзей, товарищей и знакомых, не выстраивая в голове сложные схемы, как кого-то привлечь.

Жизнь становится проще — права Сябитовна. Можно и нужно фиксировать свои впечатления, сосредоточившись на себе, на своих чувствах, а не на попытках произвести эффект.

Счастлив тот человек, который это понимает и именно так относится к возрасту. Нечасто это бывает, но за Сябитовну можно порадоваться. Хотя бы на словах она это знает.

Что думаете?

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