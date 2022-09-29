 

При обстреле колонны с беженцами в Харьковской области пострадали семь человек

29.09.2022, 10:05, Новости дня
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Семь человек, в том числе двое детей, получили ранения в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области, раненые доставлены в ЛНР, сообщили в пресс-службе минздрава республики.

Ранее министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко заявила, что военные медики эвакуируют в Луганск ребенка, раненного в районе Купянска в Харьковской области.

«Всего семь человек (раненных эвакуировали в ЛНР), из них двое детей», – передает РИА «Новости» слова представителя минздрава.

По словам собеседника агентства, все доставленные были ранены в результате обстрела колонны с беженцами в Харьковской области.

Россия начала военную спецоперацию в Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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