ЕС решил ввести санкции в отношении «Газпром нефти», «Роснефти» и «Транснефти»

Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», информирует издание EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.

«(ЕС) намерен ввести ограничения в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», – передает РИА «Новости» суть документа.

Также издание отмечает, что в санкционные списки могут быть добавлены имена 29 физических лиц, большинство из которых «малоизвестные чиновники, связанные с проведением референдумов» по присоединению к России. Санкции могут ввести и в отношении артистов – Олега Газманова и Юлии Чичериной, а также исполнительного директора входящего в Ростех концерна «Техмаш» Александра Кочкина.

Кроме того, издание уточняет, что новые санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ икры, сигарет и спиртного.

Окончательное решение по санкциям послы из стран ЕС собираются обсудить 30 сентября.

До этого стало известно, что ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу.

Накануне стало известно, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова. Кроме того, как сообщается, санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов.

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