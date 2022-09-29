 

ЕС решил ввести санкции в отношении «Газпром нефти», «Роснефти» и «Транснефти»

29.09.2022, 10:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евросоюз в рамках нового пакета санкций планирует ввести ограничения на новые контракты с «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», информирует издание EU Observer со ссылкой на внутренний документ ЕС.

«(ЕС) намерен ввести ограничения в отношении новых контрактов с российскими нефтяными гигантами «Газпром нефтью», «Роснефтью» и «Транснефтью», – передает РИА «Новости» суть документа.

Также издание отмечает, что в санкционные списки могут быть добавлены имена 29 физических лиц, большинство из которых «малоизвестные чиновники, связанные с проведением референдумов» по присоединению к России. Санкции могут ввести и в отношении артистов – Олега Газманова и Юлии Чичериной, а также исполнительного директора входящего в Ростех концерна «Техмаш» Александра Кочкина.

Кроме того, издание уточняет, что новые санкции ЕС предусматривают запрет на импорт из РФ икры, сигарет и спиртного.

Окончательное решение по санкциям послы из стран ЕС собираются обсудить 30 сентября.

До этого стало известно, что ЕС планирует ограничить ввоз ряда товаров из России, включая косметические товары, принадлежности для бритья, дезодоранты, мыло и туалетную бумагу.

Накануне стало известно, что Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций намерен расширить список персональных санкций против граждан России, введя рестрикции против философа Александра Дугина, певца и лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева и главы концерна «Калашников» Алана Лушникова. Кроме того, как сообщается, санкции коснутся некоторых видов сталепрокатной продукции, а также ряда товаров, которые используются в ювелирной промышленности, то есть драгоценных камней и металлов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07.20 / Определен статус сожительницы рэпера Картрайта по делу об убийстве

14.04.21 / Диетологи объяснили, откуда у некоторых людей постоянное чувство голода

30.07.20 / Адвокат заявил об отсутствии у Ефремова проблем с алкоголем

25.10.21 / В Украине фиксируется уменьшение возраста детей, которые пытаются совершить самоубийство – психолог “Охматдет”

14.07.20 / Бабарико обжалует отказ в регистрации кандидатом в президенты Белоруссии

13.09.20 / В Беларуси задержали представителя стачкома “Беларуськалия”

06.01.21 / Кононенко позвали на допрос в НАБУ. Он не пойдет

13.10.20 / США осудили решение Турции возобновить разведку в Восточном Средиземноморье

20.10.20 / Зеленский анонсировал строительство двух морских баз для защиты Черноморского региона

21.02.21 / Нерегулярный сон усиливает риск развития депрессии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика