 

Возле школы в Мелитополе взорвалось самодельное устройство

29.09.2022, 10:05, Новости дня
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Самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное поражающими элементами, сработало утром возле одной из школ Мелитополя, пострадал один человек, сообщили в пресс-службе администрации (ВГА) Запорожской области, назвав случившееся терактом.

«В Мелитополе примерно в 07.50 на ул. 50-летия Победы прозвучал взрыв. Совершен подрыв самодельного взрывного устройства возле школы напротив ТЦ «Палладиум». СВУ было начинено поражающими элементами. СВУ было закреплено на дереве и сработало при проезде автомобиля. Автомобиль поврежден, водитель получил легкие травмы. На месте работают специальные службы. Киевский режим продолжает совершать террористические акты против мирного населения, чтобы посеять панику и недоверие к российским властям», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Подчеркивается, что жертвой этой диверсии мог стать любой человек, проходивший или проезжавший мимо. «Систематические подрывы гражданской инфраструктуры раскрывают всю беспомощность киевского режима», – добавили в пресс-службе.

Ранее в селе Чернобаевка в Херсонской области были задержаны участники украинской разведывательно-диверсионной группы – Александр Свароба (позывной Алекс) и Артем Савельев (Малой).

До этого правоохранители задержали в Херсоне четверых диверсантов, намеревавшихся устроить теракты на гражданских объектах, чтобы сорвать референдум.

Напомним, в воскресенье в результате подрыва автомобиля в Мелитополе погиб украинский диверсант, при себе у мужчины было найдено приписное свидетельство Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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