Der Spiegel – ЦРУ летом предупреждало Берлин о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море

Этим летом ЦРУ передало правительству ФРГ сведения о возможной атаке на газопроводы «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2», пишет Der Spiegel. Как отмечает издание, на данный момент в Берлине исходят из версии о преднамеренной атаке на газопроводы, однако понять, кто именно стоит за ней, пока невозможно.



AP

США ещё несколько недель назад предупреждали Германию о возможных атаках на газопроводы в Балтийском море, пишет Der Spiegel. Согласно информации издания, ЦРУ передало соответствующие сведения правительству ФРГ этим летом.

Как пишет Der Spiegel, спустя день после получения известия о происшествии на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» в правительстве ФРГ исходят из версии о нацеленной атаке. Издание напоминает, что в минувший понедельник стало известно о резком падении давления в обоих газопроводах, после чего появились подтверждения об утечке газа.

Опасность возможной атаки на подводные газопроводы и кабели в Северном и Балтийском морях обсуждалась военными ещё до начала украинского кризиса, отмечает Der Spiegel. «Подводная сеть имеет огромную важность для энергетического обеспечения, а также для стабильности интернета. Однако, несмотря на её важность, она по сей день практически никак не защищена от нападений и актов саботажа», — приводит издание слова одного высокопоставленного военнослужащего из бундесвера. Der Spiegel напоминает, что ещё на прошлой неделе инспектор ВМС Германии Ян Кристиан Каак предупреждал о возможных атаках на сеть газопроводов и кабелей, протянутых по дну моря.

Как пишет Der Spiegel, ещё до начала конфликта на Украине некоторые страны НАТО указывали на манёвры российских кораблей в районе узловых пунктов подводных сетей. Однако в немецких спецслужбах сообщили, что первый анализ спутниковых снимков района происшествия не обнаружил никаких подозрительных манёвров кораблей. При этом спецслужбы подчеркнули, что подобную атаку может совершить только государство.

При этом сложно определить, имеют ли вообще такие страны, как РФ или Украина, интерес в подобном инциденте, пишет Der Spiegel, ссылаясь на немецкие органы безопасности. В качестве возможной заинтересованности для украинской стороны обсуждалось долгосрочное прерывание газовых поставок из РФ в Германию: однако против этой версии говорят мощные политические издержки для Киева, а также сомнения в том, что у Украины есть технические возможности для подобной операции. У РФ же такие технические возможности есть, однако практически невозможно установить политическую заинтересованность.