Володин напомнил о запрете военнообязанным выезжать за границу

Соответствующая норма содержится в 31-ФЗ “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации”, напомнил Володин. Все военнообязанные должны руководствоваться законодательством, подчеркнул спикер.

Также он сообщил об обращениях граждан, которые жалуются на нарушения в ходе мобилизации. “Военкоматы признают ошибки. Приводят все в соответствие с нормативными документами”, – отметил Володин.

Ранее спикер ГД призвал подписчиков своего телеграм-канала сообщать о нарушениях в ходе частичной мобилизации. Один на один со своими проблемами граждане не останутся, добавил он.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.