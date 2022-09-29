 

Володин напомнил о запрете военнообязанным выезжать за границу

29.09.2022, 9:35, Разное
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Соответствующая норма содержится в 31-ФЗ “О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации”, напомнил Володин. Все военнообязанные должны руководствоваться законодательством, подчеркнул спикер.

Также он сообщил об обращениях граждан, которые жалуются на нарушения в ходе мобилизации. “Военкоматы признают ошибки. Приводят все в соответствие с нормативными документами”, – отметил Володин.

Ранее спикер ГД призвал подписчиков своего телеграм-канала сообщать о нарушениях в ходе частичной мобилизации. Один на один со своими проблемами граждане не останутся, добавил он.

О решении начать частичную мобилизацию президент России Владимир Путин сообщил в ходе обращения к гражданам 21 сентября.


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