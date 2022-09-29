“В невероятной любви”: пойманный на ласках с мужиком Козловский сорвал съемки

Саша Петров и

Данила Козловский — два красавчика российского кинематографа и главные конкуренты

за внимание поклонников. Теперь актеры играют в одной команде — на экраны

выходит сериал “Надвое” с участием звездных парней.

Коллег свел

вместе режиссер Валерий Тодоровский. Петров рассказывает, что поначалу идея не

вызывала восторга у съемочной группы. В воздухе витало напряжение, ведь никто

не знал, какие отношения сложатся у звездных соперников. Но в конечном

результате все получилось — актеры даже смогли подружиться.

И Козловский, и

Петров поймали общее настроение. Правда, несколько раз их смех буквально сорвал

съемки. “Отсадите их, чтобы они не разговаривали. Я не могу сцену снимать!”

— передает слова Тодоровского Саша Петров.

Кроме этого,

актер рассказал, как Тодоровский устроил внутреннее соревнование по красоте

любовных сцен. Все ради раззадоривания актеров. Пойманный на ласках с мужиком, то есть на ласковом и дружеском общении, Козловский стал практически

любимчиком режиссера. “Но это все было смеха ради, в невероятной любви,

простоте”, — заканчивает Петров.