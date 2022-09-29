Мнение: О быстром американском ответе на российскую мобилизацию

Действительно, в Белом доме и Пентагоне думали не долго после объявленной в России частичной мобилизации. То ли знали заранее, то ли просчитали всё наперёд. Ответ выдали, в общем, довольно быстро — многие из мобилизованных ещё и «писем счастья» от военкома получить не успели, а из успевших далеко не все даже форму смогли примерить. Для американской бюрократии скорость неслыханная.

И теперь уже черёд задуматься настал для Генштаба и Минобороны России. Потому что ответ оказался одновременно и эффектным, и эффективным.

#США ввели в действие новый пакет военной помощи Украине, включающий 18 РСЗО HIMARS и снаряды к ним, а также бронетехнику и системы для борьбы с беспилотниками. Поставки, как сообщается, рассчитаны на сумму в 1,1 млрд долл., а продлятся они несколько лет. Но «Хаймарсы» будут отправлены без проволочек.

Не секрет, что пару-тройку месяцев назад применение этих установок ВСУ вызвало несколько взрывов «складов с селитрой» в оперативном тылу воинских подразделений, участвующих в спецоперации. Сейчас, как говорят эксперты, эффективность использования этих систем упала, поскольку союзные силы успешно адаптировались к их ударам. Российские военные, например, в том числе перераспределили склады боеприпасов, сделав их менее уязвимыми для атак, а МО РФ регулярно отчитывается об успешных перехватах MLRS и GMLRS, выпущенных из американских установок.

Но это перераспределение складов несколько усложнило задачи снабжения оружием и боеприпасами воинских частей, находящихся «на передовой». После прибытия мобилизованного пополнения, удваивающего, а то и утраивающего российскую группировку, уровень логистических проблем лишь возрастёт. Возможно, в геометрической прогрессии. Но дело не только в этом.

Необходимо как-то «распределить» и прибывающее пополнение. Потому что места его расположения — тут не может быть и тени сомнений — станут лакомой целью для атак высокоточными боеприпасами. Однако на некоторых территориях и сами такие места найти трудно, и уберечь их от залпов HIMARS ещё сложнее. Тем более, что Штаты продолжат снабжать ВСУ данными авиационной и космической разведки, плюс ГУР МОУ тоже не даром свой хлеб ест.

Что будет, если отразить украинский ракетный удар по пункту дислокации мобилизованных не удастся, пояснять не надо. А в наш век всеобщей цифровизации, можно не сомневаться, шокирующие кадры в Сеть «сольют» быстро. И ещё быстрее они будут распространяться по разным каналам и пабликам, об этом стороны противника уж позаботятся. Сколько таких смертоносных ударов и шокирующих видео сможет выдержать российское общество без перехода сначала к массовому недовольству, а потом и к бунту?

И какие ещё есть ответы на ответы в арсенале российских властей?

—