 

Разведясь, нашел даму сердца помоложе, но жениться не захотел: как живет звезда “Мосгаза” Смоляков

29.09.2022, 6:46, Разное
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Сегодня Андрея Смолякова знает практически каждый телезритель. На счету актера более 160 ролей, десятки популярных фильмов и множество покоренных сердец. Несмотря на то, что Андрей Игоревич никогда не считал себя красавцем, его экранные герои неизменно нравились женщинам. Сам артист тоже не страдал от неудач в личной жизни и как минимум дважды по-настоящему влюблялся.

Андрей Смоляков появился на свет в 1958 году и вырос в семье, далекой от искусства. Впрочем, до окончания школы будущий актер и сам не имел к творчеству никакого отношения. В детстве Смоляков занимался спортом и не задумывался об актерской профессии. Все изменилось, когда ему попалось объявление о наборе студентов в Щукинское училище. Юноша решил попытать счастья и успешно прошел отбор.

Уже на первом курсе Смоляков дебютировал в фильме “Целуются зори” с главной ролью. Вскоре студенту поступило приглашение от Олега Табакова, и он принял решение перевестись к нему на курс в ГИТИС. К окончанию учебы карьера актера как в театре, так и в кино начала стремительно развиваться.

Помимо профессии, Андрей Игоревич преуспел и в личной жизни. В молодости актер встретил балерину Светлану Иванову, которая стала его единственной законной женой. Смоляков души не чаял в супруге, а она подарила ему сына Дмитрия. Многие считали их союз идеалом и примером для подражания. Однако спустя 20 лет он неожиданно распался.

Причины, по которым брак рухнул, звезда не разглашает. К счастью, после развода Смоляков не поставил крест на личной жизни и снова влюбился. Дамой сердца актера стала дизайнер одежды Дарья Разумихина, которая моложе его на семь лет. Влюбленные давно счастливы вместе, но до сих пор официально не в браке. По какой-то причине артист не захотел жениться на любимой женщине.

Сейчас Андрею Игоревичу 63 года. Актер продолжает много работать и радовать поклонников новыми проектами со своим участием. Кроме того, Смоляков тщательно следит за здоровьем и ведет активный образ жизни. Неудивительно, что его экранные герои по-прежнему покоряют женские сердца.


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