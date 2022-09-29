 

На велосипеде по полю или кормление цыплят: девять идей ярких и необычных фотографий в деревенском стиле

29.09.2022, 6:10, Разное
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Деревенский стиль – это одна из самых модных тенденций в мире фото. Как правило, удачный сюжет – это уже половина успеха. Если вы планируете фотосессию, возьмите на вооружение несколько удачных идей, которые непременно раскроют ваш образ с самой лучшей стороны.

Фермерская обстановка

Если у вас есть возможность попасть в настоящую деревню или на ферму, непременно воспользуйтесь ею. Фотосессия с курами, коровами или козами – это просто гениальная идея. Наденьте длинное хлопковое платье, грубый передник, и будете похожи на Золушку.

Чтение на краю обрыва

Если вы хотите сделать уникальную, наполненную смыслом фотосессию, эта идея именно для вас. Возьмите свою любимую книгу и отправляйтесь на кручи, с которых видно море или какой-нибудь водоем. Наденьте белую блузу и юбку с высокой талией, повяжите ленту, чтобы выглядеть, как ученица пансиона благородных девиц. Только не будьте осторожны, и не подходите слишком близко к краю обрыва.

Полет птицы

Найдите поле с золотыми пшеничными колосьями и камышами и раскиньте руки так, будто вы птица, парящая высоко над землей. Это просто и в то же время очень эстетично. Фотографии будут еще более эффектными, есши вы найдете блузу или платье с широкими летящими рукавами.

Дух свободы

Отправляйтесь на широкое поле, на котором пасутся лошади, и бегите. Бегите так, как будто вы свободны от любых проблем и обязательств. Непременно наденьте длинное широкое платье и распустите волосы, чтобы они эффектно развивались на ветру.

Сбор цветов

Эта концепция идеально подходит поклонникам натурализма. Фотографии на лоне природы всегда выглядят очень эффектно и как-то загадочно. особенно, если вы подберете максимально подходящий наряд: ретро-платьице и соломенная шляпка. Распущенные завитые локоны сделают снимки еще более атмосферными.

Прогулка по цветочному саду

Это отличная идея для тех, кто тяготеет к яркости. Выберите платье, которое гармонирует с общей цветовой гаммой растений, повесьте на локоть корзину и начинайте позировать. Получится нечто очень нежное и романтичное.

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Фото на дереве

Прогулка по лесу – это тоже вполне деревенская тема. Найдите низкорослое дерево и удобно усядьтесь на ветку. Наденьте длинное платье, чтобы оно нежно и эффектно свисало вниз.

Концепция усадьбы

Представьте, что вы живете в усадьбе или загородном поместье. Возьмите тележку, сложите в нее большие спелые тыквы и позируйте, как будто вы везете урожай в амбар или на ярмарку. Для такой фотосессии вам обязательно понадобится ретро-наряд в стиле 20-х годов. Обязательным атрибутом этого сюжета должны стать высокие кожаные или резиновые сапоги. даже если они будут заляпаны грязью, это не испортит впечатления от фотографий, а наоборот сделает их более атмосферными.

Езда на велосипеде

Велосипед – неотъемлемая часть деревенской жизни. Причем для фотосессии вам понадобится именно ретро-велосипед, который следует предварительно покрасить. Чтобы снимки получились очаровательными, повесьте на руль корзину и наполните ее цветами. И обязательно наденьте соломенную шляпу. Получится очень милая картинка в голландском стиле.


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