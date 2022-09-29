Мощный ураган оставил кубинцев без электричества

Из-за мощных порывов ветра и проливных дождей, которые принёс на Кубу ураган «Йэн», во многих районах были повреждены электросети — и это привело к тому, что основная энергосистема острова была полностью отключена. В результате минувшей ночью около 11 миллионов человек остались без света, пишет WION. В настоящее время ведутся восстановительные работы для поэтапного возобновления электроснабжения.

Итак, что может эффективно сделать ураган? Он может погрузить целую страну во мрак. На Кубе произошло полное отключение электроэнергии после того, как из-за сильных ветров и проливных дождей основная энергосистема страны вышла из строя. Представители Союза по электроснабжению (UNE) объявили, что в стране ведутся работы для поэтапного восстановления подачи электроэнергии после того, как прошлой ночью 11 миллионов человек остались без электричества.

Шторм «Йэн» третьей категории мощности обрушился на западные районы Кубы во вторник. Это привело к масштабным разрушениям в провинции Пинар-дель-Рио, где выращивается большая часть табака в стране. Фермеры в этом регионе пришли в отчаяние после того, как из-за сильного ветра и ливней их посевы и дома были уничтожены.

АБЕЛЬ ЭРНАНДЕС, фермер: Это была просто катастрофа. Такого ещё никогда не видели. Иногда здесь бывают ураганы, но не такого масштаба — он разрушил наши дома, наши помещения для просушки табака, наши фермы, практически всё…

АНДРИ МУНЬОС, местный житель: Всё кругом затоплено. На складе вода доходит до груди, ближе к берегу затоплено ещё сильнее. И ветер усугубляет ситуацию.

На данный момент было эвакуировано более 50 тысяч человек. По визуальным данным, жертв пока не было, однако в некоторых сообщениях говорится о том, что погибло два человека.

Ураган привёл к наводнениям и разрушениям, есть кадры со сломанными деревьями и сорванными крышами. Власти пока ещё оценивают полные масштабы и стоимость нанесённого ущерба.

Государственные СМИ Кубы сообщили, что президент Мигель Диас посетил пострадавший регион. Он встретился там с людьми, чьи дома и поля пострадали от урагана, и заверил их в том, что помощь поступает со всей страны.

Ожидается, что ураган наберёт ещё большую силу по мере того, как он направляется к побережью Флориды: тёплые ветра в районе Мексиканского залива, по всей вероятности, способствуют повышению скорости до 130 километров в час. Около 2,5 миллиона человек уже получили предписание об эвакуации из Флориды.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2022 года.