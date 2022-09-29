 

Изящные джинсы, легкая куртка и ботильоны на высоком каблуке: элегантные осенние образы для похода в офис

29.09.2022, 4:49, Разное
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Если вам кажется, что офисная мода – это скучно, то заблуждаетесь. Совмещая строгие нормы дресс-кода с самыми современными трендами можно создать нечто оригинальное. Обратите внимание на несколько элегантных осенних образов для походов на работу.

Городской шик

Непринужденная элегантность – вот главное правило современной деловой леди. Светлая блуза, классическая белая юбка карандаш и легкая куртка приятного песочного цвета – именно то, что вам нужно этой осенью.

Спорт и элегантность

Деловой и спортивный стиль вполне можно совместить в одном образе. Так, строгий костюм нежного пудрового цвета будет отлично смотреться в комплексе с белыми мокасинами или кедами. Это не просто красиво, но еще и невероятно удобно.

Изящные джинсы

На самом деле джинсы не вписываются в офисный образ. Но если грамотно дополнить их строгим черным жакетом, получится нечто очень стильное. А модная поясная сумка завершит образ.

Если стало прохладно

Ботильоны на высоком каблуке и кожаная куртка-косуха – вполне классическое, но в то же время смелое сочетание. Дополните этот ансамбль яркими широкими брюками с высокой посадкой и базовым черным гольфом. Завершают картину минималистичные аксессуары.

Футболка и юбка-гофре

Профессиональный внешний вид вполне может быть женственным, если уметь правильно сочетать вещи. Выберите строгую футболку черного или темно-синего цвета. Дополните его гофрированной юбкой с нежным цветочным принтом, и вы станете настоящей королевой офиса.

Необычное сочетание

Если вы совместите базовую водолазку с оригинальным сарафаном в том, наверняка вам не будет равных в офисе. А если вы подчеркнете тонкую талию широким поясом, все взгляды будут прикованы только к вам.

Черно-белая классика

Нет ничего более уместного в офисе, чем классическое сочетание черного и белого цветов. Светлые брюки и темный жакет подчеркнуть женственность вашего образа.


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