 

Хорошо сочетается с зелеными тенями: как самой создать уникальный тренд «Веганские ресницы»

29.09.2022, 4:49, Разное
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В наши дни существует много уникальных трендов в макияже. Некоторые из них невозможно создать с помощью обычной декоративной косметики. Вам придется использовать такие материалы, которые обычно не применяются для макияжа. Например, тренд “Веганские ресницы” создается с помощью свежей травы. Подробно мы расскажем о нем в статье.

Подготовьте траву

Чтобы создать “Веганские ресницы”, вам не нужно идти в салон. Вы можете сделать это самостоятельно.

Этот тренд похож на накладные ресницы, только вместо искусственных волосков будет использоваться свежая зеленая трава.

Отберите самые узкие травинки. Вырежьте из них “реснички” желаемой величины и формы.

Прикрепите зеленые “реснички”

Нанесите на каждую травинку клей для ресниц. Затем прикрепите траву у основания роста волосков. У вас получатся накладные ресницы из природного материала.

Прикрепляйте травинки одну за другой. Начните с внешней части глаза и постепенно продвигайтесь к внутренней. Когда вы закончите процедуру, завейте естественные ресницы и прикрепленную траву щипцами.

С чем сочетается такой макияж

Такой макияж делает ресницы более длинными и заостренными. Трава выглядит как необычный декор.

“Веганские ресницы” хорошо сочетаются с зелеными тенями, нанесенными под глазами.

Заключение

“Веганские ресницы” смотрятся очень необычно и уникально. Такой макияж приближает нас к природе. Но вам необходимо уделить пристальное внимание выбору травы. Она должна быть безопасной и не раздражать глаза. Берите только хорошо знакомые растения. Вы должны быть точно уверены, что они не токсичны и не обладают жгучими качествами.

Этот тренд не потребует от вам использования сложных материалов. Вам понадобится лишь зелень и клей для ресниц. Чтобы освоить приклеивание травы, нужны некоторые навыки. Но после недолгой тренировки вы освоите эту процедуру.


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