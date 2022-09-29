 

Директор ЦРУ – в разведсообществе США не видят признаков подготовки России к использованию ядерного оружия

29.09.2022, 4:25, Разное
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Директор ЦРУ Уильям Бёрнс в интервью каналу CBS News признал, что не видит признаков подготовки к активации ядерного оружия в России. В то же время он заявил, что слова российского президента следует воспринимать серьёзно.

CBS News: Основываясь на вашем анализе, вы думаете, он сможет мобилизовать 300 тысяч солдат?

УИЛЬЯМ БЁРНС, директор ЦРУ: Это ещё предстоит выяснить. Даже если он мобилизует 300 тысяч человек, бросить их всех на фронт в качестве пушечного мяса не получится. Многие из них не будут хорошо обучены, у многих не будет необходимого им оборудования или материально-технического обеспечения. У его вооружённых сил много других проблем, и личный состав — лишь одна из них.

CBS News: Видите ли вы какие-либо признаки того, что Путин склоняется к использованию этого ядерного оружия?

УИЛЬЯМ БЁРНС: Мы должны очень серьёзно отнестись к такого рода угрозам, учитывая всё, что поставлено на карту. Риторика, которую использовал он и другие высокопоставленные российские лидеры, безрассудна и глубоко безответственна. На сегодняшний день мы в разведывательном сообществе США не видим никаких практических подтверждений этому. Что  он близок к тому, чтобы использовать это оружие. Что существует неминуемая угроза примененения тактического ядерного оружия, но, как я уже сказал, мы должны относиться к этому очень серьёзно.

CBS News: Так он блефует?

УИЛЬЯМ БЁРНС: На данный момент очень трудно сказать, и, как я уже говорил, мы должны относиться к этому очень серьёзно, следить за признаками фактической подготовки, а также — и это роль политиков, а я больше им не являюсь — напрямую сообщать о серьёзных последствиях любого применения ядерного оружия.

Дата выхода в эфир 28 сентября 2022 года.


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