“Другой жизни он не знает”: заикнувшаяся о беременности Рудковская лишила младшего сына радости

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают двух общих сыновей. Старшему сыну Александру девять лет. Два года назад родился их младший сын, которого выносила суррогатная мать. 47-летняя Рудковская была на седьмом небе от счастья, ведь к этому шагу семья шла очень долго и обдуманно.

Семья не скрывает, что обоих сыновей мечтает воспитать известными фигуристами. Старший сын пары Гном Гномыч, как его ласково называет мать, уже добился немало успехов. Он объездил с Рудковской и Плющенко весь “Союз чемпионов” и теперь мечтает поехать на Олимпийские игры через восемь лет. По словам Яны Рудковской, Илья Авербух обещал лично поставить ему программу.

Младший сын пока еще совсем кроха, но тоже уже вставал на коньки. Да и как иначе, если все время он проводит в их семейной академии фигурного катания. “Другой жизни он и не знает”, – отметила Рудковская, отрезав все шансы мальчика на обычное счастливое детство.

Яна Рудковская призналась, что старший сын Саша в этом плане такой же. До семи лет он был уверен, что абсолютно все дети занимаются фигурным катанием.

Напомним, старшие сыновья Яны Рудковской Андрей и Николай, которых она родила от бывшего мужа Виктора Батурина, учатся в МГИМО и не имеют ничего общего с фигурным катанием.

Стоит отметить, что на этом Плющенко и Рудковская не намерены останавливаться. Они мечтают родить еще одного ребенка, и пара решила это обоюдно.