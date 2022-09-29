 

В Саратовской области пенсионера до смерти забили лопатой и ножом

29.09.2022, 4:05, Разное
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Полицейские задержали 58-летнего мужчину, который до смерти забил пенсионера. Следствие установило, что в начале сентября два приятеля выпивали в квартире жилого дома, расположенного на улице Братьев Захаровых. В ходе застолья между ними разгорелся конфликт, как сообщает VSE42.RU.

В итоге начала драка, в результате которой подозреваемый и забил насмерть своего оппонента лопатой и ножом. Как пишет Общественная служба новостей, через три недели мужчина пришел с повинной в полицию.


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