 

“Государственная воля”: Лолита объявила себя военнообязанной

29.09.2022, 2:43, Разное
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Российская певица Лолита Милявская объявила о принципиально важном решении на фоне частичной мобилизации. На фоне коллег, которые отказываются давать концерты, артистка выразила совсем иное мнение.

Недавно певица Валерия и исполнитель Стас Михайлов отказались выступать. В отличие от них Лолита продолжит свой тур по России. Во время концерта в Иваново певица обратилась к поклонников, обозначив свою позицию.

“Я не отменю ни одного концерта, если на то не будет государственной воли… Поэтому в данном случае, простите, я считаю себя военнообязанной. И я обязана делать ту работу, которую не делают психотерапевты”, – заявила Лолита.

Певица отметила, что после пандемии коронавируса у многих людей пошатнулась психика, а в нынешних обстоятельствах многие и вовсе нуждаются с экстренной поддержке. Поэтому, по мнению певицы, отменять концерты сейчас никак нельзя.

Артистка отметила, что сама столкнулась с потерей близких. В ее окружении из жизни ушли аж пять человек как раз из-за того, что не смогли справиться с паникой и стрессом. При этом Лолита отметила, что Борис Моисеев, который скончался накануне, не входит в их число.


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