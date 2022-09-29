 

Спрос на жилье в Турции вырос на 223%

29.09.2022, 2:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Турции значительно вырос спрос на жилую недвижимость со стороны покупателей из России – сразу на 223% относительно прошлого года.

С января россияне совершили почти 6,9 тыс. сделок с турецким жильем. Больше всего сделок – 1,9 тыс. – пришлось на июль. Для сравнения, за девять месяцев 2021 года было приобретено 2,1 тыс. объектов.

Наибольшей популярностью у российских покупателей пользуются Бодрум и Стамбул. На эти два города приходится порядка 85% от всех сделок. При этом значительно вырос спрос на недвижимость дороже $400 тыс. Такая покупка дает возможность получить турецкий паспорт, а также обеспечивает инвестиционную доходность в 5-7% годовых.

Рост спроса на жилье в Турции со стороны иностранцев, усугубляемый ограниченным предложением и высоким уровнем инфляции в стране, привел к значительному удорожанию недвижимости. В среднем жилье в стране за год подорожало на 46%. Максимальный рост – на 185% – зафиксирован в Стамбуле. В столице цены на недвижимость увеличились на 165%, в Измире – на 151%.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.08.21 / Ребенок – это человек, а не «проект»: 10 цитат о воспитании детей от Марии Монтессори и не только, которые вдохновляют родителей по всему миру

22.09.22 / Агата Муцениеце об отпусках Прилучного с детьми и новыми девушками: “Они тогда с Мирославой сразу поехали в Крым”

15.01.22 / Сколково не смогло возобновить научно-технические работы после новогодних каникул из-за задержки поставок с Aliexpress

01.07.22 / “И в лифте, и в пробке”: в Сеть попали фото утех Прилучного с новой пассией

27.01.21 / Скандалы: «На связь выходят только ночью»

20.09.22 / В РФ стартовали продажи нового внедорожника EXEED TXL 2.0

24.11.20 / «Ельцин-центр» устроит масштабный банкет за 65 млн в честь Дня благодарения

02.06.22 / А-силуэта, с запахом и пайетками: как сочетать яркие платья с босоножками, футболками и не только

15.06.22 / США намерены укрепиться в Азии в ответ на новые испытания КНДР

06.07.22 / На Камчатку запретят въезд «нищебродам»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика