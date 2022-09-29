Мэр польского города пожаловался на украинок, которые приезжают за помощью и возвращаются обратно

Мэр польского города Перемышль пожаловался на украинских беженок, которые приезжают только для получения финансовой помощи, а затем возвращаются домой. Как пишет «СТРАНА», женщины из украинского Закарпатья, которые приезжают только ради денег, были замечены ещё в мае. В июле наблюдалась аналогичная интенсивность, в августе их количество уже снизилось, а в сентябре вновь стали появляться такие организованные группы.



AP

Власти польского Перемышля обратили внимание на организованные группы женщин с детьми из Закарпатской области Украины, которые приезжают только для получения финансовой помощи, а затем возвращаются домой. Очереди из таких людей образовываются ежедневно. Как пишет «СТРАНА», по словам мэра Перемышля Войцеха Бакуна, первые группы гражданок Украины, которые приезжают только ради получения помощи, были замечены ещё в мае. В июле наблюдалась аналогичная интенсивность, в августе их количество уже снизилось, а в сентябре вновь стали появляться такие организованные группы.

Чиновники подчёркивают, что ежедневное принятие столь больших групп людей «порождает много проблем». Часто вместе с женщинами было по 5—6 детей. «Закарпатские беженки» передают друг другу инструкцию, в которой указаны адреса нужных институций, информация, где получить идентификационный код, открыть счёт в банке и так далее. Такие «организованные группы» лишь открывают счета в банках, у которых есть отделения на Украине, и возвращаются домой.

В сообщении Войцеха Бакуна в соцсетях сказано, что гумпомощь «закарпатским беженкам» перестали выдавать: «Эти люди каждый день стоят в очереди перед мэрией, затем идут в соцзащиту, чтобы подать заявление на получение льгот. Затем возвращаются на Украину организованным транспортом. Организации, оказывающие гуманитарную помощь, уже осознали и перестали оказывать помощь таким людям».

Мэр также подчёркивает, что выступает за предоставление помощи, но «в случае помощи беженцам, убегающим от войны».