“В погребе на даче”: брат раскрыл страшные обстоятельства смерти изолированного от общества Моисеева

Накануне стало известно о том, что на 69-м году жизни скончался российский певец Борис Моисеев. Об этом сообщил его директор Сергей Горох. При этом старший брат Бориса Моисеева 82-летний Маркс Толкач заявил, что сомневается в правдивости слов директора звезды.

По словам Толкача, брат был для него очень дорог, он его очень любил и уж никак не мог себе представить, что тот умрет раньше него. О смерти Бориса Моисеева брат узнал из СМИ. При этом директор артиста так ему и не позвонил.

В последние годы проживающий в Канаде старший брат не мог связаться с Борисом Моисеевым, тот не отвечал на звонки. Также годами ранее до Моисеева не могли дозвониться Иосиф Кобзон и Алла Пугачева.

О причинах смерти Бориса Моисеев брат ничего не знает. Толкач уверен, что директор Горох намеренно изолировал его от всех.

“Он мог его скрывать от всех, где угодно: в каком-нибудь подвале, погребе или в каком-нибудь доме на даче. Наверняка, Боря умер не в своей московской квартире. Это мое мнение, но точно утверждать я ничего не могу. Не исключаю также, что Боря умер еще неделю или даже две недели назад”, – заявил брат Моисеева.

По его словам, директор Бориса Моисеева мог перевезти его тело с дачи в квартиру, и только потом сообщить о его кончине. Толкач уверен, что директор Моисеева хотел завладеть его наследством. Официальной причиной смерти Бориса Моисеева является инсульт, сообщает Ura.ru. Однако брат певца не исключает, что директор мог морить его голодом или травить какими-то таблетками. Теперь это может подтвердить только экспертиза.