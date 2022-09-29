 

Врачи подмосковного Щелково спасли беременную двойней женщину

29.09.2022, 1:20, Разное
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В Щелковский перинатальный центр доставили женщину на 30-й неделе беременности. Во время обследования ей поставили диагноз преэклампсия. Патология, по данным интернет-издания “Подмосковье сегодня”, угрожала матери и двоим детям, которых она вынашивала. Ситуация осложнялась также тем, что беременность наступила в результате ЭКО.

“Дети родились с весом 1200 и 1180 грамм и благодаря усилиям наших врачей подросли, набрали вес и уже выписаны домой”, – цитируют главврача перинатального центра Андрея Пастарнака “Вести Подмосковья”.


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