В понедельник – отшелушивание, во вторник – ретинол: как циклический уход за кожей помогает предотвратить привыкание к косметике

Многие женщины замечают, что косметические процедуры дают заметный результат только ограниченный период времени. Затем их эффективность значительно снижается. Почему так происходит? Дело в том, что кожа постепенно привыкает к воздействию определенных средств и перестает на них реагировать. В этом случае помогает циклический уход. Подробно о нем мы расскажем в статье, а также приведем мнение экспертов.

Циклический уход за кожей: что это такое

Циклический уход за кожей был разработан доктором Уитни Боу. Он предотвращает привыкание эпидермиса к уходовым продуктам.

Это процедура, которая проводится в течение четырех вечеров. При этом каждый день преследует свои цель:

1 день – отшелушивание; 2 день – ретинол; 3 и 4 день – увлажнение.

Все процедуры проводятся вечером. Дневной уход за кожей остается прежним.

Цель состоит в том, чтобы дать вашей коже возможность восстановиться между процедурами. Вы не перегружаете эпидермис большим количеством ингредиентов и позволяете ему восстановить естественный барьер.

Эксперт по красоте Шарлотта Найт, считает, что такой подход позволяет эффективно бороться с пятнами, покраснениями и акне. Это именно то, чего мы ожидаем от ухода за кожей.

Отшелушивание: первый день

В первый вечер займитесь отшелушивающими процедурами. Они направлены на избавление от омертвевшей кожи. Также отшелушивание подготавливает эпидермис к предстоящим дням, позволяя ему впитывать полезные ингредиенты.

Эта процедура полезна для любого типа кожи. От нее не стоит отказываться, даже если у вас имеются акне. В этом случае следует использовать химический пилинг. Он поможет очистить поры и предотвратить появление новых угрей.

После отшелушивания обязательно нанесите на лицо увлажняющее средство. Это необходимо даже при жирной коже. В этом случае подойдут кремы на водной основе, не содержащие масел.

Эксперт Шарлотта Найт рекомендует завершать отшелушивающие процедуры применением детокс-тоника. Он очистит кожу и удалит с ее поверхности вредные вещества.

Ретинол: второй день

Во второй вечер необходимо использовать средства с ретинолом. Так называется группа веществ с антиоксидантными свойствами, которые получают из витамина A.

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Ретинолы – эффективное средство против акне. Они также отбеливают кожу и устраняют морщины.

Следует помнить, что продукты с ретинолом отличаются довольно мощным действием. Поэтому использовать их нужно осторожно, иначе они могут вызвать раздражение кожи. Необходимо постепенно наращивать количество этих средств.

Если вы новичок в таких процедурах, то начните со средств с низкой концентрацией ретинола. Если вы почувствуете, что ваша кожа нуждается в дальнейшем улучшении, то используйте более сильные продукты.

Шарлотта Найт советует на первых порах использовать ретиноловые сыворотки. Они действуют на кожу мягко и нежно.

Увлажнение: третий и четвертый дни

В эти дни дайте коже отдохнуть от пилинга и ретинола. Все что вам нужно делать – это увлажнять эпидермис.

Используйте щадящие и мягкие увлажняющие средства. Они необходимы для того, чтобы успокоить кожу и снять раздражение, вызванное отшелушиванием и применением ретинола.

Заключение

Вы можете постоянно ухаживать за кожей в таком режиме. Просто повторяйте четырехдневные циклы. Это поможет вам получить максимальный результат от уходовых процедур.