Молодой, но наоборот – Личное мнение

Не совсем точно понятно, чем более известен Влад Топалов. То ли тем, что пел с Лазаревым, то ли личной жизнью — он жена на Тодоренко.

Впрочем, это неважно — главное, что Влад — известен.



Фото: Соцсети

В очередной раз Топалов поделился своим фото в запрещённой и экстремисткой социальной сети.

Такое прогрессирующее старение объяснить сложно. Это как Бенджамин Баттон, но только наоборот?

Запрещённый фильтр так состарил Владика? Или жена ему выносит мозг?

Очевидно, что любой человек должен быть счастлив. Когда счастлив — молод не только душой, но и телом с лицом.

Что с лицом, Владик?! Что с счастьем? Может, Тодоренко тебя так расстраивает?

А у вас как с личным счастьем? Делает оно вас моложе или старше?

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