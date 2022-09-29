Как выбрать установку для напыления ППУ
29.09.2022, 12:57, Новости
Теги: Бизнес, Промышленность, Технологии
Ремонт различной сложности объектов, масштабное и частное строительство, газовая и нефтяная промышленность – утепление сооружений напыляемым пенополиуретаном становится все популярнее. В связи с этим производители расширят и выбор установок, которые отличаются производительностью, функциональными возможностями, конструкцией, мощностными показателями, типом двигателя, способом распыления и прочими техническими характеристиками. Современное ппу оборудование разделяется на варианты низкого и высокого давления.
Агрегаты высокого давления: в чем особенность оборудования
Используются ППУ оборудование высокого давления для работы с пенополиуретаном и прочими двухкомпонентными полимерными соединениями. Чаще всего это полимочевина. По этой причине специалисты, которые предлагают свои услуги по утеплению населения, отдают предпочтение мощным и производительным агрегатам высокого давления.
Нередко работы по утеплению посредством метода напыления жидкого пенополиуретана проводятся в холодное время года. В этом случае производители предлагают обратить внимание на варианты устройств с автоматическим подогревом элементов. В компании Интерскол Полимерные Технологии оборудование для напыления можно подобрать для специалистов и любителей. В первом случае устройства работают от сети 380В, а во втором – от 220В. В каталоге предложены акционные предложения, распылители, комплекты уплотнителей, нагревательные баки, обогреваемые шланги различной длины и прочие дополнительные расходные материалы.
Чтобы адгезия не снизилась, рабочая среда, в которой находятся компоненты, не должна быть ниже +20 градусов за Цельсием. В противном случае увеличивается расход сырья. Кроме этого, вязкий продукт может сформировать дополнительную нагрузку на дозирующие насосы, что может служить скорому изнашиванию оборудования.
Параметры, влияющие на выбор оборудования
В каталоге компании представлены одно и трехфазные модели установок. Профессиональные высокопроизводительные установки используют для горизонтального напыления. Идеальный диапазон подачи смеси при напылении – от 2 до 7 кг/мин.
ППУ установки большой мощности можно регулировать, подстраивая под определенные задачи. Таким способом удается снизить расходы на потребление электроэнергии.
Высокопроизводительные УВД – мощные и габаритные установки, поэтому этот фактор нужно учитывать при покупке.
Источник информации: https://interskol-ppu.ru/.
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