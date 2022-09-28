Написанные кровью правила: какой урок россиянам стоит извлечь из смерти Шатунова

Юрия Шатунова не стало этим летом. Смерть артиста стало неожиданностью для всех, ведь ему было всего 48 лет, да и он никогда не жаловался на свое здоровье. Позже общественность узнала, что экс-солист группы “Ласковый май” умер такой же смертью, как и его мама.

Кардиолог-терапевт Наталья Гаврилюк, хоть и не ознакамливалась с историей болезни знаменитого певца, предположила, что причиной его смерти стали атеросклеротические бляшки в сердце (известно, что у артиста случился обширный инфаркт), которые могут расти довольно медленно.

Поэтому очень важно обращать внимание даже на первый взгляд незначительные симптомы. По словам эксперта, ни в коем случае нельзя игнорировать ни боль в грудной клетке, ни одышку, ни слабость. “Это правила, написанные кровью: каждый раз исключать сердечно-сосудистую патологию упорно, занудно”, – цитирует кардиолога Пятый канал.

За жизнь Юрий Шатунов перенес не мало испытаний. Он попал в детский дом при живом отце, судился со скандалистом Андреем Разиным. 6 сентября экс-солисту группы “Ласковый май” могло бы исполниться 49 лет. В день рождения артиста “Дни.ру” вспомнили моменты из его жизни.