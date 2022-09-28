 

Праздник Евфимии: традиции и приметы 29 сентября

28.09.2022, 23:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Евфимия Всехвальная пострадала за Христа в Халкидоне в IV веке, когда местный правитель приказал всем жителям города и окрестностей явиться на языческий праздник, поклониться и принести жертву идолу Арену. В тот момент христианская община провела тайное богослужение, за что все присутствующие на нем были арестованы, в том числе Евфимия, которая впоследствии за стойкость в вере была отдана на растерзание зверям. В народе же праздник, когда верующие чтят память этой великомученицы, называют Ефимия Птичья костка.

Традиции

Праздник получил такое название, поскольку на Руси было принято в этот день ловить птиц и гадать по их косточкам, какой будет зима.

На Ефимию Птичью костку предки предпочитали тратить время на банные процедуры. Они верили, что после этого можно стать сильнее и здоровее. Также люди считали этот день подготовкой к зиме, проверяли, хватает ли тех или иных вещей на зиму. А еще начинали заквашивать капусту.

Что нельзя делать 29 сентября

В день памяти Евфимии Всехвальной ни в коем случае нельзя ходить в несвежей одежде, пользоваться чужими вещами. Также не следует ходить на рыбалку и есть рыбу. Кроме того, не стоит переезжать или уезжать надолго. Все это впоследствии может негативно сказаться на самочувствии и жизни в целом.

Приметы

Если в праздник Ефимии лебеди летят против ветра – к урагану. Дикие гуси садятся, а скворцы не улетают – они предупреждают о затяжной осени. Об этом также говорит не опадающая листва. Если мыши складируют запасы снаружи своих нор, это значит, что грядет теплая зима.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.04.22 / Мнение: О готовящейся сенсации по Украине

30.06.22 / Молочные продукты могут увеличить риск развития рака простаты

27.05.21 / Orbiit привлекает начальное финансирование для автоматизации взаимодействия в онлайн-сообществе.

03.02.22 / Чеченский Роспотребнадзор не смог проверить митинг против семьи Янгулбаевых

12.06.22 / Новый «Москвич» будут продавать под слоганом «Едет и ладно»

16.02.21 / Стариков: «Юлия Навальная прибыла в Германию, чтобы оспорить результаты Нюрнбергского трибунала»

11.09.20 / Ляйсан Утяшева прокомментировала развод Гарика Харламова и Кристины Асмус: “Он не страдает”

21.06.21 / После предсказания победы «Единой России» на парламентских выборах кота Ахилла вернули в Эрмитаж

10.04.22 / Представлен смартфон Samsung Galaxy M53 5G со 120-Гц экраном и чипом Dimensity 900

15.03.22 / «Мама, я хочу вернуться домой живым»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика