Мнение: В защиту Никиты Михалкова



С черенками от лопат. Кадр из фильма “Цитадель”

Займусь-ка я еще раз неблагодарным, но благородным делом – защитой невинно пострадавшего предмета всеобщей российской ненависти: режиссера Никиты Михалкова, наглухо затравленного и обсмеянного за его фильм «Цитадель». Бедному Михалкову смертельно досталось еще за его предыдущее «Предстояние» – всего лишь за то, что он попытался хотя бы краешком показать, как на самом деле развивался «Великий Драп» в 1941 году, когда почти вся сталинская 4-миллионая армия, стоявшая на границе, была частью рассеяна немцами, а в наибольшей своей части просто почти вся сдалась в плен. Никиту за небольшие, как сказал бы Галковский, «щадящие» дозы реальности подвергли остракизму и затравили в прессе, а само «Предстояние» без шансов провалилось в прокате.

Но матерый Никита не сломался и через год выкатил вторую часть «Предстояния», опять про ВОВ, под названием «Цитадель»… И вот тут уже разъяренный российский «ватник» (тогда еще не было такого слова, это был 2011 год) совсем зашелся лаем, а всякие «либеральные интеллигенты» (которые тоже давно ненавидели Михалкова), просто закатывали глаза, оседали в креслах и писали рецензии в духе «Ну, это просто караул». «Цитадель» провалилась в прокате с еще большим треском, судя по сборам, на нее вообще никто не пришел – но откуда-то при этом все знали, что там «ополоумевший» и «продавшийся либералам» (либералы все брезгливо отвергали такую версию) оскароносный режиссер совсем уж опрокинулся в бездны русофобии, очернительства и антисоветчины: из уст в уста передавались страшные подробности богопротивного антирусского фильма, «я, конечно, не смотрел, но…»: что там у него какие-то мобилизованные мужики под конвоем с голыми руками с немцами воюют, что вместо автоматов им черенки от лопат выдают; и обмундирования у них нет, и за командира у них какой-то штрафной расстрига-офицер (его играет сам Михалков); а мужики все в армии разуты-раздеты, и их кидают (на эту самую Цитадель) на верную смерть, используют как «мясо»…

Боже, какие были праведные вопли в далеком 2011! «Как он мог, этот режиссеришка!» «Он искажает славную историю ВОВ! Чернит подвиг наших дедов! Лгун! Врун! Как посмел? Кто разрешил?» и т.д. Множество писем в «Кремль, Путину» или в «ФСБ», копия – в редакцию «комсомольской правды». Режиссера за его «очернительский фильм» буквально сровняли с землей. И все критики ведь твердо знали: «на самом деле» все было ровно наоборот – всем мобилизованным в Красную армию немедленно выдавали теплые полушубки, каски, лучший в мире автомат ППШ, а сзади всегда пускали безаналоговый на тот момент танк Т-34. Вот так воевали наши деды! Какие черенки от лопат??

Я вспомнил про безвинно обхаянного Михалкова и его фильм сейчас, на 7 день «мобилизации». Когда со всех сторон идут сообщения – необстрелянных людей почти без всякого обучения бросают в бой, у них не только нет полушубков – им выдали огромный список предметов, которые они должны купить на свои деньги в Военторге (примерно на 100 тыс. рублей, по скромным оценкам, там от бронешлемов до женских тампонов – затыкать себе раны). Их загребают без разбора… и да, бросать собираются именно на всякие цитадели (итал. cittadella — «небольшой городок»: крепость, защищающая город).

Всё сходится, господа! Тупые шавки, день и ночь облаивавшие Мэтра, и не менее тупые скоты, непрестанно что-то обиженно мычавшие в его адрес – так и не поняли, что постаревший, но некогда великий режиссер на последнем дыхании попытался разом показать толпе замороченных профанов и наивных идиотов не только их прошлое, но и будущее. Черенки от лопат, простая необученная толпа мужиков в штатском, с женскими тампонами в карманах в качестве перевязочного материала – это РОВНО ТО, что происходит СЕЙЧАС, в РФ, которая все последние два десятилетия лопалась от нефтегазовых доходов; что же там такое было в нищем Советском Союзе 40-х прошлого века?!

«Тупой» сценарий «Цитадели», над которым все «патриоты России» старательно хохотали 11 лет назад, цит. по Википедии: «Позже Сталин приказывает Котову провести сложнейшую и практически обречённую на провал операцию: повести в лобовую атаку на Цитадель 15 тысяч гражданских мужчин, по разным причинам уклонившихся от участия в военных действиях, для того, чтобы оборонявшиеся истратили на них боезапас, это дало бы возможность затем провести штурм Цитадели с малыми потерями среди солдат».

Ничего не напоминает? Согласен, неувязочка с цифрами: вроде как в первой партии на фронт отправляют 30 тысяч мобилизованных гражданских, а никакие не 15. Тут Михалков виноват, не угадал в точности.

Фильм «Цитадель» надо бы сейчас показывать по телевизору – каждый день по всем каналам. Тем более, что и финал там авторы придумали духоподъемный… малость фантастический, правда. Но – победный. Это же главное.

Как в финале сериала “Лост”: они все выжили и победили… потому что на самом деле умерли.