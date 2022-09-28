Политологи разошлись в оценке требования Зеленского лишить Россию ядерного оружия

«Слова Зеленского о лишении РФ ядерного оружия не имеют никакого смысла», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Асафов, комментируя заявление президента Украины на заседании Совбеза ООН о том, что Россия не имеет права обладать ядерным оружием. По мнению политолога Алексея Чеснакова, слова Зеленского – прямая угроза, сопоставимая с идеей отказа Киева от безъядерного статуса.

«Владимир Зеленский просто-напросто хороший пиарщик. Он берет востребованный на сегодня вопрос и обыгрывает его как может. И, конечно же, тексты его выступлений редактирует Запад, где уж очень хотят, чтобы Россия потеряла статус сверхдержавы», – полагает член Общественной палаты Москвы, журналист Александр Асафов.

Асафов не считает, что Москва должна реагировать на это и другие подобные заявления Зеленского. «То, что сказал украинский президент, не приведет ни к каким действиям, не будет иметь какого-то продолжения. Это даже не является выражением его позиции. Зеленский попрактиковался в мастерстве ораторского искусства, вот и все», – говорит эксперт.

По его мнению, слова Зеленского не смогут сыграть какую-либо роль в принятии решения о возможном применении ядерного оружия. «На самом деле, те люди, которые имеют отношение к использованию такого оружия, не будут руководствоваться подобными причинами, связанными со словами президента Украины. Его слова ничего, кроме как напряжения в обществе, создать не могут. Никаких решений или действий после данных заявлений делать не нужно», – заключил эксперт.

Политолог Алексей Чеснаков полагает, что требование Владимира Зеленского – это не очередная истерика, а «прямая угроза, вполне сопоставимая с его намеками на отказ его страны от безъядерного статуса». «Это – вызов. И вызов, который может служить одним из аргументов для применения к Украине куда более серьезных методов принуждения к миру, чем используемые сейчас», – написал Чеснаков в своем Telegram-канале.

Эксперт уверен, что данное заявление украинского президента не может «быть прямым поводом для использования ядерного оружия, но в конечном счете вполне способны стать одним из аргументов за». Чеснаков настаивает, что отсутствие реакции на эти слова «может сформировать у участников противостояния неадекватные представления о допустимых действиях и будущих позициях. «К словам тех, кто считает, что ведет с вами войну за выживание, нужно относиться чрезвычайно серьезно. И реагировать соответствующим образом», – резюмирует Чеснаков.

В среду на заседании Совета Безопасности ООН Зеленский заявил, что Россия «не способна гарантировать безопасность мира» и поэтому якобы не имеет права обладать ядерным оружием.

В нынешний понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что у американской администрации есть план на случай возможного применения Россией ядерного оружия. Глава Госдепа отказался обсуждать конкретные шаги, сказав, что «не станет углубляться в вопрос о том, какими будут последствия».

Вместе с тем, как указывает Financial Times, западные союзники Украины разработали планы ответа на гипотетическую возможность применения Россией ядерного оружия, однако они вряд ли будут зеркальными.

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