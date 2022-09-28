 

Политолог Злобин: новый фильм Пригожина «Лучшие в аду» поможет патриотическому воспитанию россиян

28.09.2022, 21:20, Разное
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Кинокомпания Aurum Production анонсировала дату выхода нового военного фильма Евгения Пригожина «Лучшие в аду». Уже через неделю, 11 октября, российский зритель сможет ознакомиться с картиной на площадках отечественных онлайн-кинотеатров.

В новом трейлере к картине также говорится об эксклюзивном показе, который пройдет на площадке «ЯRus» с 5 по 10 октября. Мнением о грядущем фильме поделился кандидат политических наук Александр Злобин.  

«Ценность и важность военного кино, основанного на реальных событиях, не могут поддаваться каким-либо сомнениям — это история, и ее необходимо помнить, знать и чтить», — заявил он.

Ранее кинокомпания на своем официальном сайте опубликовала актерский состав новой картины. Сюжет фильма до сих пор держится в секрете.

Политолог Злобин считает, что «Лучшие в аду» продолжит традиции отечественного кино, расскажет о героизме и мужестве российских солдат. Подобные фильмы, уверен спикер, положительно влияют на воспитание подрастающего поколения:

«Мы пересматриваем ленты о Великой отечественной войне, показываем их детям, прививая им патриотизм и понимание того, что произошло много лет назад для того, чтобы мы сейчас жили. Безусловно, фильмы, которые сейчас рассказывают о военных событиях в разных уголках мира, станут аналогичным примером».

Ранее компания Aurum Production уже выпустила серию фильмов соответствующей тематики, среди которых «Солнцепек», «Турист» и «Ржев». Названные картины нашли положительный отклик у отечественных ценителей военного кинематографа, о чем свидетельствуют их высокие рейтинги.

«Россия — очень патриотичная страна, а русские — крайне честный и мирный народ. Наш кинематограф развивается и делает все для того, чтобы показывать правду. Думаю, новый боевик “Лучшие в аду” откликнется в сердцах многих россиян», — подчеркнул Злобин.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» разместила на официальной странице в социальной сети «Вконтакте» постер к блокбастеру Евгения Пригожина.

Позже для просмотра стал доступен двухминутный трейлер фильма. По опубликованным кадрам видно, что создатели ленты постарались показать боевые действия и сцены сражений максимально реалистично.


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