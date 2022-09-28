Скандалы: Как украинский шпион в Китае заработал жене на завод

Российские хакеры RaHDIt раскрыли данные полутора тысяч шпионов Cлужбы внешней разведки Украины

Большинство раскрытых разведчиков СВРУ оказались сотрудниками МИД Украины, работающими под прикрытием дипмиссий как минимум в 20 странах мира. Шпионы обнаружились в украинских посольствах в США, Канаде, Франции, Италии, Польше, Венгрии, Греции, Азербайджане, Таджикистане, ЮАР, Иране. Кроме того, сотрудники СВРУ занимают формальные должности в крупных государственных, ориентированных на внешнеэкономическую деятельность корпорациях.

Одним из раскрытых украинских разведчиков является директор представительства фирмы «Укрспецэкспорт» в Китае Геннадий Романчин. Лайф изучил его биографию и выяснил, что он шпионит уже много лет и в этом ему помогает супруга — сотрудница Посольства Украины в Пекине.

Оружие жмёт

Сразу после развала Советского Союза украинские военные стали продавать оставшееся им в наследство огромное количество оружия всех видов, за исключением ядерного, которое было передано России.

Для этого в 1996 году была создана госкомпания «Укрспецэкспорт», которая с тех пор занимается вопросами экспорта и импорта продукции и услуг военного и двойного назначения.

Организация не раз попадала в международные коррупционные скандалы, связанные с незаконной продажей вооружений. Один из самых громких произошёл в 2013 году в Астане.

Тогда казахские спецслужбы задержали двух представителей «Укрспецэкспорта» в момент передачи взятки руководителю Главного управления вооружений Минобороны Казахстана Алмазу Асенову. Ему предлагали 200 тысяч долларов за помощь в реализации проектов.

Судя по фотографиям из профиля Геннадия Романчина в ОК, он отвечает за взаимодействие не только с китайскими военными. Сотрудник «Укрспецэкспорта» проводил множество встреч с высшим командным составом Армии Монголии и даже общался с президентом страны.

Шпион из села

Романчину 56 лет, родился в селе Прилипка, расположенном в Козельщинском районе Полтавской области. Судя по данным его заброшенной страницы в VK, детство провёл в селе Вольное Криворожского района Днепропетровской области. Этот населённый пункт примыкает к Кривому Рогу и находится на берегу Карачуновского водохранилища.

Романчин даже в конце 90-х не бедствовал — тогда он катался на престижном седане BMW 735I — воспетой в фильме «Бумер» «бэхе-семёрке».

Уже много лет Геннадий и его супруга Елена постоянно живут в Пекине в округе Чаоян — центральном деловом районе китайской столицы. Здесь расположен посольский квартал, а также множество офисов представительств транснациональных компаний. У пары есть две дочери, которые также живут в Китае.

На Украине супруги прописаны в Киеве на Срибнокильской улице, в доме 24А, квартире 91. Это кирпичная многоэтажка в самых молодых и недешёвых кварталах Дарницкого района столицы. Здесь неподалёку протекает Днепр, а его берега застроены современными высотками из стекла и бетона.

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По киевским меркам у Романчиных довольно дорогое жильё, которое по стоимости может поспорить даже с центральными районами Киева.

Жена с заводом

Супруга шпиона Елена на семь лет младше мужа. Женщина имеет среднее специальное образование, однако это не помешало ей отправиться в Китай, работать в Посольстве Украины в Пекине и вместе с супругом представлять страну на различных официальных мероприятиях.

В Поднебесной она находится с начала нулевых. Это можно понять из постановления Центральной избирательной комиссии Украины, датированного 24 сентября 2004 года. Документ утверждает состав членов избирательных комиссий, создаваемых при посольствах Украины в разных странах для проведения голосования на президентских выборах. Среди прочих имён значится Елена Васильевна Романчина 1972 года рождения. Позже она фигурировала в таком же документе Центризбиркома от сентября 2012 года, в котором речь шла о выборах в Верховную раду.

Супруга шпиона занимается бизнесом. В 2009 году Елена Романчина вошла в состав учредителей сразу двух фирм: ТОВ «Югпромтехмонтаж» и ТОВ «Грис компани». В первой — у женщины доля 25%, во второй — 33,34%.

Основным видом деятельности «Грис компани», судя по данным украинских реестров юридических лиц, является сдача в аренду собственного недвижимого имущества. Лайф выяснил, что это машиностроительный завод по производству нестандартного промышленного оборудования, расположенный в Херсоне по адресу Николаевское шоссе, 3-й километр. А вот управляет производством ТОВ «Югпромтехмонтаж».

Завод выпускает и продаёт нестандартное промышленное оборудование для пищевой промышленности, сельского хозяйства, производства и ремонта железнодорожных вагонов, авиационное оборудование и запчасти, технологическое оборудование, грузоподъёмные механизмы, металлоконструкции, штампы и штамповую оснастку, транспортные системы и механизмы, изотермические хлебные фургоны.

Продукция херсонского завода поставляется по всей Украине, особенно она востребована на крупных промышленных предприятиях юго-востока страны: в Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Запорожской областях.

При таких масштабах производства формальная налоговая отчётность обоих предприятий выглядит скромно: «Грис компани» за 2020 год заработала всего 485 тысяч гривен (около 1,3 млн рублей по курсу на тот период), а «Югпромтехмонтаж» — 176 тысяч гривен (меньше 500 тысяч рублей).

P. S.

В Херсоне состоялся референдум о присоединении региона к Российской Федерации. Область станет частью России уже в самое ближайшее время. Учитывая работу Романчина на украинскую внешнюю разведку, будущее машиностроительных активов его супруги в Херсоне теперь выглядит туманным.

Евгений Кузнецов

Оригинал материала: “Лайф”